Ішла вздовж річки: 10-річна дівчинка загубилася у лісі та виживала одна (фото)

Шунгла Машвані зникла у долині річки Кле Елум, коли грала у лісі під час зустрічі з родичами. Дівчинка самостійно пробиралася через густі зарослі, прямуючи вздовж річки вниз за течією, і провела холодну ніч між деревами.

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У США винахідлива 10-річна Шунгла Машвані, яка загубилася в лісах штату Вашингтон, виживала одна більш ніж на 24 години після того, як відірвалася від своєї родини. Вона розповіла про те, як пережила це випробування. Про це пише New York Post.

Дівчинка зникла в долині річки Кле Елум, коли грала у лісі під час зустрічі з родичами в районі Cathedral Pass Trailhead на Fish Lake Road, повідомили в офісі шерифа округу Кіттітас.

Коли сім'я, яка приїхала до США з Афганістану два роки тому, поверталася пішохідним мостом через річку, щоб пообідати на стежці, вони зрозуміли, що Шунгли немає. Близько 20 членів сім'ї розпочали судомні пошуки дитини, про зникнення якої було оголошено близько 14:00.

Дівчинка сказала своїй сім'ї та рятувальникам, що не змогла самостійно знайти пішохідний міст, через який вони переходили після того, як вони раптово розділилися. Попри те, що Шунгла загубилася і була сама, вона сказала, що зберігала спокій і намагалася знайти дорогу через ліс.

"Я пам'ятаю, що там був ліс, я заблукала і хотіла спати, але мені не було страшно", — розповіла хоробрий дівчинка.

Шунгла самостійно пробиралася через густий ліс, прямуючи вздовж річки вниз за течією, і провела холодну ніч між деревами.

Шунгла самостійно пробиралася через густий ліс Фото: Kittitas County Sheriff’s Office

"Вона сказала, що знала, що йти вздовж річки — це правильно. Вона виявилася надзвичайно винахідливою і стійкою десятирічною дитиною", — сказали в офісі шерифа.

Представники влади та добровольці пошуково-рятувальної служби округу Кіттітас почали шукати 10-річну дитину по крутій, пересіченій та віддаленій місцевості з густими деревами та підліском. Шунглу знайшли живий і з незначними подряпинами. Її відвезли вгору за течією на надувному човні, і вона возз'єдналася зі своєю родиною.

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