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Без мотузок та страховки: британець спробував піднятися на 123-поверховий хмарочос (відео)

Альпініст, екстремал, заліз по стіні, вежа, хмарочос, Lotte World Tower, The Shard, 123 поверху
Фото: Daily Mail | Чоловік дістався 73-го поверху

Джордж Кінг-Томпсон підіймався на вежу Lotte World Tower у Сеулі без мотузок, страховки та в одних шортах. Чоловік дістався 73-го поверху п'ятої за висотою будівлі у світі.

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У Південній Кореї 24-річний шукач гострих відчуттів Джордж Кінг-Томпсон із Британії дістався 73-го поверху 123-поверхового хмарочоса, перш ніж його перехопили представники влади та взяли під варту. Про це пише Daily Mail.

Альпініст з Оксфорду підіймався на хмарочос на вежу Lotte World Tower у Сеулі без мотузок, страховки та в одних шортах. Чоловік, якого чотири роки тому було ув'язнено за підйом на вежу The Shard у Лондоні, дістався 73-го поверху п'ятої за висотою будівлі у світі.

Після того, як до хмарочоса приїхали співробітники поліції, британець був змушений сісти в люльку для технічного обслуговування й увійти в будинок, де вони взяли його під варту.

Альпініст, екстремал, заліз по стіні, вежа, хмарочос, Lotte World Tower, The Shard, 123 поверху Fullscreen
Чотири роки тому чоловік був ув'язнений за підйом на вежу The Shard у Лондоні
Фото: Daily Mail

Раніше Кінг-Томпсон був засуджений до шести місяців ув'язнення за підйом на висоту The Shard у 2019 році. Він піднявся на будівлю з першого поверху до верху всього за 45 хвилин.

Станція London Bridge була ненадовго закрита через цей інцидент, і він отримав поліцейське попередження після того, як його помітили на схилі хмарочоса приблизно о 5 ранку 8 липня.

Засудивши Кінга-Томпсона до негайного позбавлення волі, суддя Мюррей заявив, що порушення наказу було "навмисним та усвідомленим". Він додав, що "культові будівлі іноді стають ціллю терористів", і що "інформація про шляхи проникнення в будівлю та навколо неї" може збільшити ризик для людей, які живуть і працюють у ній.

Це не перший випадок, коли хтось намагається піднятися на вежу Lotte World, у 2018 році людина, відома як "французька людина-павук" Ален Робер, також намагалася підкорити будівлю в Сеулі. 60-річний чоловік подолав більш ніж половину шляху до того, як його заарештували поліція.

Раніше Фокус писав, що жінка пережила удар блискавки й тепер знає коли буде гроза. Інцидент стався влітку 2009 року. За п'ять хвилин у місті було зареєстровано 1200 ударів блискавки. Кімберлі Кроун почула два гучні удари.

Також повідомлялося, що 10-річна дівчинка загубилася в лісі та виживала одна. Шунгла Машвані зникла у долині річки Кле Елум, коли грала у лісі під час зустрічі з родичами. Дівчинка самостійно пробиралася через густий ліс, прямуючи вздовж річки вниз за течією, і провела холодну ніч між деревами.