Без веревок и страховки: британец попытался взобраться на 123-этажный небоскреба (видео)

Джордж Кинг-Томпсон взбирался на башню Lotte World Tower в Сеуле без веревок, страховки и в одних шортах. Мужчина добрался до 73-го этажа пятого по высоте здания в мире.

Related video

В Южной Корее 24-летний искатель острых ощущений Джордж Кинг-Томпсон из Британии добрался до 73-го этажа 123-этажного небоскреба прежде чем его перехватили представители власти и взяли под стражу. Об этом пишет Daily Mail.

Альпинист и Оксфорда взбирался на небоскреб на башню Lotte World Tower в Сеуле без веревок, страховки и в одних шортах. Мужчина, который четыре года назад был заключен в тюрьму за подъем на башню The Shard в Лондоне, добрался до 73-го этажа пятого по высоте здания в мире.

После того как к небоскребу приехали сотрудники полиции британец был вынужден сесть в люльку для технического обслуживания и войти в здание, где они взяли его под стражу.

Четыре года назад мужчина был заключен в тюрьму за подъем на башню The Shard в Лондоне Фото: Daily Mail

Ранее Кинг-Томпсон был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за подъем на высоту The Shard в 2019 году. Он поднялся на здание с первого этажа до самого верха всего за 45 минут.

Станция London Bridge была ненадолго закрыта из-за этого инцидента, и он получил полицейское предупреждение после того, как его заметили на склоне небоскреба около 5 утра 8 июля.

Приговорив Кинга-Томпсона к немедленному лишению свободы, судья Мюррей заявил, что нарушение приказа было "преднамеренным и осознанным". Он добавил, что "культовые здания иногда становятся целью террористов", и что "информация о путях проникновения в здание и вокруг него" может увеличить риск для людей, живущих и работающих в нем.

Это не первый случай, когда кто-то пытается взобраться на башню Lotte World, в 2018 году человек, известный как "французский человек-паук" Ален Робер, также пытался покорить здание в Сеуле. 60-летний мужчина преодолел более половины пути до того, как был арестован полицией.

Ранее Фокус писал, что женщина пережила удар молнии и теперь знает, когда будет гроза. Инцидент произошел летом 2009 года. За пять минут в городе было зарегистрировано 1200 ударов молнии. Кимберли Кроун услышала два громких удара.

Также сообщалось, что 10-летняя девочка потерялась в лесу и выживала одна. Шунгла Машвани пропала в долине реки Кле Элум, когда играла в лесу во время встречи с родственниками. Девочка самостоятельно пробиралась через густой лес, следуя вдоль реки вниз по течению, и провела холодную ночь между деревьями.