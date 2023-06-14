Не розуміла скільки виграла: медсестра-мандрівниця зірвала джекпот за обідом

Рена Бік спершу думала, що виграла 1000 доларів, але перевіривши білет ще раз зрозуміла, що грошовий приз склав набагато більше, ніж вона могла собі уявити.

У США 39-річна туристична медсестра Рена Бік зайшла до магазину Casey's на заправці та вирішила купити лотерейний білет вартістю 30 доларів. Зазвичай жінка не грає в лотерею, але того дня вона вирішила випробувати свою удачу. Про це пише Kansas city star.

За словами офіційних осіб, американка просто не розуміла, скільки отримає грошей. Вона стерла захисний екран свого білета "Колосальний кросворд" під час обіду й одразу зрозуміла, що виграла приз, йдеться у пресрелізі Лотереї Айови.

"Я така: "О, здається, я виграла 1000 доларів!". І я була така схвильована. Потім я така: "Здається, я виграла $10 000!". Я перерахувала разів сто. Потім я зрозуміла, що виграла $300 000!", — сказала переможниця, отримуючи свій приз 12 червня.

Не вірячи своїм очам, Рена Бік просканувала свій білет за допомогою мобільного додатку Iowa Lottery.

Видання зазначає, що жінка виграла головний приз гри у розмірі 300 тисяч доларів.

"Це просто шок. Я думаю, що в такі моменти ваш розум просто відключається, ви так схвильовані. Для мене це до певної міри доленосна сума, тому я була дуже щаслива", — говорить Бік.

Американка зателефонувала своєму чоловікові Ніку, щойно підтвердила свій виграш. Вони планують відкласти більшу частину грошей на пенсію, але спочатку вони планують вирушити у подорож.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі у пошуку роботи та перебував у скрутному становищі.