Вчителька назвала "найгірше" ім'я дитини, яке їй доводилося чути за всі роки роботи

Вчителька розповіла своїй дочці про дитину, яка колись була учнем у її класі і яку її батьки назвали дуже незвичайним ім'ям.

Дочка вчительки поділилася на популярному форумі Reddit "найгіршим" ім'ям, яке її мама чула за всю свою кар'єру, заявивши, що воно ні краплі не відповідає дитині. Про це пише The Mirror.

Дівчина вела свою розповідь від імені матері. Вчителька розповіла своїй дочці про дитину, яка колись була учнем у її класі і яку її батьки назвали Слава Богу.

"Моя мама якось працювала в школі, і там була дитина, на ім'я Слава Богу. Вона була неабиякою витівницею й погано поводила себе в класі тільки для того, щоб почути, як її вчителі-атеїсти кричать "Слава Богу!" на всю міць своїх легенів", — написала жінка.

У відповідь на її повідомлення інші користувачі почали ділитися "дивними" іменами, які вони чули.

"Я знаю сім'ю з чотирма дітьми: Принц, Принцеса, Прешес та Бекка. Бекка наприкінці вбиває мене", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що жінка спланувала народження чотирьох дітей так, щоб їхні гороскопи збігалися. Інбаал Хонігман стверджує, що може зазирнути у минуле, розповісти про сьогодення та побачити майбутнє. Британка називає себе "віканською верховною жрицею".

Також повідомлялося, що жінка розповіла, що найкраща подруга таємно годувала грудьми її дочку. Стурбована мати зізналася, що намагалася не закричати, коли помітила цю дивну ситуацію. Вона сказала, що почувала себе так, ніби її доньку образили.