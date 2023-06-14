Наслідувач "Містера Сидра": у Тюмені від отруєння алкоголем померли четверо росіян

За даними слідства, алкогольні напої "Джерела Сибіру" та "Царське полювання" не мали акцизних марок та містили метиловий спирт. У квартирі загиблих виявили сім таких пляшок.

У російському місті Тюмень отруїлися метиловим спиртом четверо осіб. Про це 14 червня повідомила пресслужба Слідчого управління СК РФ у Тюменській області.

За даними правоохоронців, у період з січня цього року невстановлені особи продали росіянам алкоголь з етикетками "Джерела Сибіру" та "Царське полювання". Випивши напій з метиловим спиртом померли четверо громадян.

"Наразі триває провадження слідчих, процесуальних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину", — заявили у регіональному Слідкому управлінні.

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Журналісти видання "КП" з посиланням на правоохоронців розповіли, що алкогольні напої не мали акцизних марок. За даними ЗМІ, ввечері 12 червня у квартирі знайшли тіло 62-річної жінки. Її 51-річний співмешканець помер наступного дня у машині "швидкої".

У матеріалі йдеться, що третю жертву — 65-річного пенсіонера виявили трохи пізніше. Медійники підкреслили, що на жодній з семи виявлених у помешканні померлих пляшок не було акцизних марок.

Нагадаємо, нещодавно у Росії сталося масове отруєння напоєм "Містер Сидр". Від розливного алкоголю померли 30 громадян країни-агресорки. Експертиза виявила в сидрі небезпечні дози метанолу та етилбутирату.

Згодом стало відомо, що "Містер Сидр" був виготовлений зі спиртовмісної рідини, яку вкрали зі складу російського МВС. За даними росЗМІ, рідина зберігалась там понад 10 років.