Допоміг "йогічний сон": дівчинка танцювала 127 години, щоб побити світовий рекорд

Срушті Судхір Джагтап побила рекорд, бажаючи популяризувати індійську культуру. Дівчинка танцювала у стилі катхак.

В Індії 16-річна Срушті Судхір Джагтап побила рекорд Гіннесса, танцюючи 127 годин із невеликими перервами. Про це пише UPI.

Дівчинка увійшла до актової зали своєї школи вранці 29 травня і продовжувала танцювати до обіду 3 червня. Вона рухалася під музику цілих 127 годин.

Кожну годину Джагтап мала одну п'ятихвилинну перерву, яку їй дозволялося накопичувати для більш тривалих перерв, які вона найчастіше робила пізно ввечері.

Дівчина вирішила танцювати у стилі катхак, однієї з восьми основних форм індійського класичного танцю. Срушті готувалася до своєї спроби побити рекорд протягом 15 місяців. Її тренував її дід Бабан Мане, який навчив її формі керованої медитації, також відомої як "йогічний сон".

"Я хотіла популяризувати нашу індійську культуру", — сказала вона.

Попередній рекорд за тривалістю танцювального марафону для однієї людини було встановлено непальською танцівницею Банданою Непал у 2018 році та становив 126 годин.

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