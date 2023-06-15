"Відновити довіру" на тлі війни в Україні: США хоча збільшити вплив невеликих країн в ООН

За словами журналістів, Штати хочуть додати приблизно півдюжини країн до Ради безпеки ООН, але без права вето.

Адміністрація президента США Джо Байден розглядає план капітального "ремонту" Ради Безпеки ООН. Передбачається, що нова ініціатива допоможе поновити довіру до організації. Про це пише видання The Washington Post.

Видання пише, що представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд консультується з дипломатами зі 193 держав-членів організації, щоб отримати відгуки про потенційне розширення Ради безпеки ООН.

За словами журналістів, передбачається, що Штати хочуть додати приблизно пів дюжини країн до Ради безпеки ООН як постійні члени, але без права вето. На тлі російського вторгнення в Україну довіра до Ради безпеки ООН як до органу, який може запобігати конфліктам, впала. У Білому домі хочуть цю довіру повернути. Нагадаємо, що постійними членами Ради безпеки є Китай, США, Франція, Росія та Великобританія.

Повідомляється, що Штати наполягають на тому, що ООН потрібні реформи. Вашингтон хоче зберегти статус організації як інструмент для запобігання війнам.

Річард Гоуен, директор Міжнародної кризової групи ООН, заявив, що Рада Безпеки не виконала свого мандата.

"Але чим сильніше падатиме ООН, тим більш фрагментованим, більш регіоналізованим і конкурентнішим стане світ", — сказав він.

Як заявив анонімний американський чиновник, Штати хочуть модернізувати глобальні дипломатичні та фінансові інститути, такі як ООН чи Світовий банк.

"Ми хочемо, щоб ці інститути працювали, щоб ми могли обговорювати та намагатися вирішувати міжнародні конфлікти", — сказав чиновник.

За словами журналістів, поки Лінда Томас-Грінфілд консультується з дипломатами різних країн, Штати ще не висунули конкретні пропозиції щодо реформ в ООН.

Нагадаємо, що 9 червня Міжнародний суд ООН дозволив 32 країнам приєднатися до позову України проти РФ про геноцид. У Суді ухвалили заяви від усіх країн, крім США з технічних причин. Уряд України порушив справу за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Кремль зневажливо поставився до слухань, що відбулися наступного місяця.

Крім того, 13 червня в ООН висловилися з приводу підриву греблі на Каховській ГЕС. Секретар організації з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс упевнений, що збитки, завдані ЗС РФ громадянській інфраструктурі, повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву.