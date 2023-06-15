Проводив досліди із двома колегами: у ЗМІ назвали ім'я "нульового" пацієнта з COVID-19

Журналісти з посиланням на звіт чиновників з уряду США стверджують, що "нульовим пацієнтом" був учений з Уханя (Китай), який проводив експерименти з "посиленням" коронавірусів.

Стало відоме ім'я "нульового" пацієнта, з якого розпочалася пандемія COVID-19 у світі. Про це написало медіа The Sun у четвер, 15 червня.

Видання, посилаючись на звіт чиновників з уряду США, пише про те, що "нульовим пацієнтом" був учений з Уханя (Китай), який проводив експерименти із "посиленням" коронавірусів.

Згідно зі звітом, учений Бен Ху проводив ризиковані тести в Інституті вірусології в Ухані разом із двома колегами, Пін Юй та Янь Чжу. Всі троє захворіли на симптоми, схожі на Covid, і потребували госпіталізації за кілька тижнів до того, як Китай повідомив світ про спалах вірусу.

"Ху створював SARS-подібні віруси та перевіряв їх на мишах. Якби мені довелося вгадувати, хто найбільше ризикує випадково заразитися цим ризикованим вірусом, то це був би він", — процитувало медіа слова гарвардського молекулярного біолога.

Біографія Ху на сайті Уханьського інституту вірусології показує, що він працював помічником дослідника.

ЗМІ пише про те, що він був "зірковим учнем" вірусолога Ши Чженлі — спеціалістки, яка стала відома як "кажан" за свої дослідження коронавірусів на цих тваринах. Вона разом із колегою Цуй Цзе виявила вірус SARS, що виник у кажанів.

Нагадаємо, 5 травня 2023 року ВООЗ офіційно оголосила про закінчення пандемії коронавірусу. За словами голови організації Тедроса Гебреїсуса, за минулі три роки хвороба забрала не менше 20 мільйонів життів і занурила людей зі всього світу в бідність.

Крім того, 24 квітня повідомлялося, що Китай переписує історію походження COVID-19. Уряд Китаю приховував будь-яку інформацію про коронавірус, який міг би виставити Пекін у непривабливому світлі.