"Називайте це як хочете": США ведуть переговори з Іраном щодо низки питань, – ЗМІ

За словами представника Держдепу США Метта Міллера, Вашингтон хоче, щоб Тегеран зробив кілька кроків, зокрема, припинив підтримувати Росію у війні проти України.

Сполучені Штати Америки та Іран ведуть переговори щодо кількох напрямків. Про це пише Reuters 16 червня з посиланням на іранських та західних офіційних осіб.

Повідомляється, що Вашингтон розраховує відновити частину обмежень щодо Тегерана, щоб не дати йому отримати ядерну зброю, яка може бути загрозою для Ізраїлю та стати причиною регіональних перегонів озброєнь.

Як зазначають журналісти, готовність до відновлення діалогу вказує на зростання "почуття невідкладності" в країнах Заходу щодо іранської ядерної програми.

Представник Держдепу США Метт Міллер заперечує укладення будь-якої угоди з Іраном. При цьому він визнав, що у Вашингтоні хочуть, щоб Тегеран звернув свою ядерну програму, звільнив затриманих американців, а також припинив підтримувати Росію у воєнній агресії проти України.

"Називайте це як хочете, будь то тимчасова угода, проміжна угода чи взаєморозуміння — обидві сторони хочуть запобігти подальшій ескалації", — сказав іранський чиновник.

Він також зазначив, що пріоритетами є питання обміну ув'язненими та розблокування частини заморожених іранських активів. Подальшими кроками може стати скасування американських санкцій щодо експорту іранської нафти в обмін на припинення 60-відсоткового збагачення урану.

"Я назвав би це домовленістю про охолодження", — сказав журналістам один із західних чиновників.

Нагадаємо, що 15 червня Ізраїль висловив протест російському уряду через зміцнення військової співпраці Росії та Ірану під час великої війни в Україні. Біньямін Нетаньяху висловив стурбованість тим, що Москва може поставити Тегерану передові системи озброєння.

Ми також писали про те, що 5 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон вживає всіх можливих заходів, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї та посиленню дестабілізації регіону.