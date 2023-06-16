"Попався": жінка оригінально помстилася начальникові, який її звільнив (відео)

Дівчина, на ім'я Марчі вигадала креативний спосіб, щоб пожартувати над своїм роботодавцем після несправедливого звільнення. Відео швидко стало вірусним та набрало понад 5 мільйонів переглядів у TikTok.

Користувачі соціальних мереж були вражені історією дівчини, на ім'я Марчі, яка розповіла, як вона виконала свій план помсти після звільнення з роботи. Про це пише Newsweek.

Колишня співробітниця неназваної компанії розповіла, що у травні її звільнили з роботи. Марчі, яка має більше ніж 500 тисяч підписників у TikTok, додала, що вона була єдиним членом своєї команди, якого скоротили. Відео з її розповіддю швидко стало вірусним та популярним у соцмережах

Замість того, щоб тихо піти, дівчина придумала креативний спосіб показати своєму роботодавцю, що її так просто не позбутися.

"Щоб довести, що я ніколи не піду, я сховала по всьому офісу свої крихітні фотографії з різними словами та фразами", — сказала вона, сміючись.

У ролику Марчі показала великий планом своє роздруковане фото, поряд з яким було написано "Попався". Це змусило її колишнього роботодавця протягом цілого дня обшукувати офіс, щоб знайти всі знімки, оскільки кожен із них вона пронумерувала.

"І сьогодні о 3:30 у понеділок мені повідомили, що саме цим вони займалися весь день. Найкраще те, що я пронумерувала всі ці фотографії, але пропустила номери, щоб вони ніколи не подумали, що знайшли їх усі", — сказала дівчина. .

Відео було опубліковано у травні та набрало понад 5 мільйонів переглядів у TikTok. У коментарях глядачі часто хвалили Марчі за "чудову", помсту своєму колишньому роботодавцю.

"Пропуск чисел абсолютно жорсткий, але я схвалюю", — прокоментував один із користувачів TikTok.

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.

Також раніше повідомлялося, що жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи. Джекі Міллер, водій шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно.