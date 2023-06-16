"У крові та в пір'ї" пілот ледве вижив, коли величезний птах пробив лобове скло літака (відео)

Кров заливала очі, а розбите скло заважало огляду, але льотчик все ж таки твердою рукою тримав штурвал і зумів безпечно приземлитися.

Пролітаючи над еквадорською провінцією Лос-Ріос, льотчик Аріель Валенте виявив самовладання і зумів посадити свій літак після того, як у вікно кабіни несподівано врізалася одна з найбільших птахів світу. Про це повідомляє TMZ.

Валенте поділився кадрами події. Попри те, що розбите вікно загороджувало огляд, він все ж таки твердою рукою тримав штурвал.

Досить великий птах, ймовірно, андський кондор, влетів у кабіну і загинув під час зіткнення. Вже мертва птиця опинилася на голові головного пілота.

Аріель Валенте

Хай там як, досвідчений льотчик-інструктор зумів безнапасно приземлитися. Після цього випадку він виклав відеоінструкцію в інтернеті для початківців та розповів, як слід працювати у складних умовах.

Мертвий птах висить у кабіні пілота

У літак врізався один з найбільших птахів, які вміють літати

Розмах крил кондора перевищує три метри в поперечному діаметрі, а дорослі особини важать до 15 кг, тобто пілот Валенте здійснив майже подвиг, оскільки зумів продовжити керувати командою пілотів.

"У стресових ситуаціях пілоти вдаються до основних своїх навичок, яким їх навчили. Саме тому така важлива початкова підготовка", — пояснив він.

Пілот виглядав напрочуд спокійним і навіть поділився селфі з закривавленою фізіономією, а його уніформа була в пір'ї.

Багато пілотів кажуть, що птахи, з якими стикаються літаки, — одна з основних складнощів.

Подібні випадки, до речі, трапляються не так часто, але у квітні цього року пасажирський літак, який летів курсом з колумбійського острова Сан-Андрес, був змушений здійснити екстрену аварійну посадку через те, що у двигун влетів птах.

Нагадаємо, що папуга, що загубився, повернувся додому завдяки тому, що поговорив з людьми на вечірці.

Також повідомлялося, що на Мадагаскарі помітили найбільш розшукуваного птаха, якого не могли відшукати близько чверті століття.