"Зберігає свої секрети": "живий Нострадамус" розповів про таємниці крижаного континенту (фото)

Провісник Атос Саломе розповів про одну із загадок. Печера, яку називають "Антарктична дірка", може бути свідченням існування розвиненої доісторичної цивілізації чи навіть бази інопланетян.

Атос Саломе з Бразилії, якого прозвали "живим Нострадамусом", стверджує, що він може передбачати майбутнє і вважає, що Антарктида може зберігати приховані секрети, які ще належить відкрити. Про це пише Daily Star.

Провісник розповів, що віддалений та недоступний континент у нижній частині земної кулі таїть у собі величезну кількість загадок.

"Однією з найцікавіших таємниць Антарктиди є теорія про те, що під льодом знаходяться підземні споруди або навіть давня цивілізація. Деякі прихильники теорії змов припускають, що ці структури можуть бути свідченням існування розвиненої доісторичної цивілізації або навіть інопланетян", — сказав бразильський провидець.

Однією із загадок, про які говорив Атос, є "Антарктична дірка" Фото: Felipe Assis

Однією із загадок, про які говорив Атос, є "Антарктична дірка". Це печера, \про яку багато років міркувало багато фахівців, але існування якої так і не було доведено.

"Важко підтвердити правдивість цих тверджень, цікаво розглянути можливість того, що під льодом є приховані структури, які ще не були відкриті світові", — додав провісник.

Що точно відомо про замерзлий континент, так це те, що на ньому знаходиться не менше 400 підльодовикових озер, деякі з яких були запечатані під льодом понад мільйон років. Попри те, що ці крижані озера є одним із найекстремальніших середовищ на Землі, життя в них все ще існує.

В Антаркдиті знаходиться не менше 400 підльодовикових озер Фото: Daily Star

Джон Пріску, професор полярної екології з Університету Монтани, відправивши зонд в одне з озер, сказав, що вчені змогли побачити безліч бактерій і що в системі озера достатньо органічної речовини, щоб підтримувати вищі форми життя.

"Ці відкриття порушують питання про можливість існування більш складного життя в цих недосліджених регіонах. Чи може Антарктида приховувати невідомі науці форми життя? Антарктида залишається одним із найцікавіших і загадкових місць на нашій планеті. Її таємниці, приховані під крижаним покривом, викликають цікавість вчених, дослідників та любителів незвіданого. Антарктида зберігає секрети, які ще не розкриті до кінця, і, можливо, якось ці таємниці будуть розгадані", — сказав Атос.

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