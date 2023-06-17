Художниця перетворила справжній людський череп на ляльку та постала перед судом (фото)

Майстриню ляльок Катрін Маклін притягли до суду США за перевезення краденого, оскільки людські останки, використані нею для своїх робіт, були викрадені з моргу.

Художниця із Салема (США), власниця інтернет магазину Kat's Creepy Creations ("Жахливі твори Кет" – ред.) Катрін Маклін незаконно купила людські останки і створила з них моторошні витвори мистецтва для продажу в Instagram. Про це повідомляє CBS News.

"44-річна Маклін постала перед федеральним судом у Бостоні в середу вдень, де їй було пред'явлено звинувачення у перевезенні краденого", – йдеться у публікації.

Прокуратура заявила, що художниця незаконно купила дві частково розсічені голови за 600 доларів у колишнього керуючого моргом Гарвардської медичної школи Седріка Лоджа. Частини тіла були передані в дар школі з освітньою метою.

За твердженням прокурорів, Маклін продала частини тіла для одержання прибутку. Зазначається, що максимальне покарання становить 10 років. Проте суддя відпустив її, оскільки це ненасильницький злочин.

У якийсь момент жінці все ж таки доведеться з'явитися до суду в Пенсільванії. Маклін витерла сльози, коли їй сказали, що вона може йти додому, пише видання.

Катрін Маклін залишає федеральний суд у Бостоні Фото: нос

У лютому 2020 року майстриня ляльок Катрін Маклін, яка стверджувала, що створює "твори, що шокують розум і приголомшують душу", опублікувала в Instagram знімок ляльки, виготовленої зі справжнього людського черепа.

Вона підписала свій пост так: "Цю ляльку продано, і так, це справжній людський череп. Якщо ви на ринку людських кісток, подзвоніть мені".

Наразі її інтернет-магазин закрито, проте журналісти встигли зберегти фото із зображенням ляльок, які раніше були розміщені на сторінці Kat's Creepy Creations в Instagram.

Нагадаємо, у Китаї виявили череп віком понад мільйон років. Вивчення цієї знахідки допоможе вченим дізнатися більше про архаїчних предків людини, вважають вчені.

Під час недавніх розкопок у печері Баттіфратта поблизу Поджо Натіво (Італія) археологи знайшли рідкісну глиняну ляльку, якій приблизно 7 000 років. Вчені припускають, що вона мала значення у сільськогосподарських ритуалах та ритуалах родючості.