Затоплене місто: "прокляте" озеро, в якому загинули 700 людей, має страшний секрет

Щороку мільйони туристів приїжджають на озеро Ланьєр, проте не всі знають його страшну історію. Міські легенди говорять про "Леді озера", яка охороняє його води, та про "прокляття", через яке люди продовжують гинути й сьогодні.

У США під поверхнею озера Ланьєр лежать останки міста, що потонуло, і місцеві жителі стверджують, що його темна історія призвела до "прокляття та привидів, які на їхню думку забрали життя сотень людей". Про це пише Daily Star.

Приємний краєвид приваблює мільйони туристів, але це рукотворне озеро насправді є одним із найбільш смертоносних у США. Видання зазначає, що воно забрало сотні життів з моменту свого створення у 1956 році.

Міські легенди приписують йому смертоносну спадщину "Леді озера", яка охороняє його води, та "прокляття", яке, як то кажуть, наводить жах на цю місцевість.

Історія озера Ланьєр починається і закінчується смертю. Його темна історія все ще прихована під поверхнею, а рештки міста ховаються просто під водою.

Ціле місто під водою

На глибині озера лежить те, що залишилося від Оскарвілля, міста, утвореного в 1800-х роках і що складалося з "сильної громади" теслярів, ковалів, мулярів та фермерів, повідомляє 11 Alive.

1912 року у жвавому містечку стався жахливий інцидент. У лісі неподалік нього було знайдено тіло Мей Кроу, 19-річної білої жінки. За повідомленнями, перед смертю Мей була зґвалтована, і жорстокий "расистський натовп негайно повстав проти чорношкірої громади Оскарвілля". З настанням вечора до міста увірвалася банда, відома під назвою "нічні вершники", яка кинула до церкви запальні бомби та підпалила будинки, змусивши мешканців рятуватися втечею.

У процесі робіт армійський корпус "перемістив" 20 цвинтарів Фото: US Army Corps of Engineers

Джордж Ракер, нащадок жителів Оскарвілла, згадав, як його прадіду Берду Оліверу довелося залишити свій будинок. Він сказав, що втікачі попрямували до річки Чаттахучі, але натовп наздогнав їх і їм було запропоновано два варіанти.

"Їм сказали, що вони повинні або плисти, або потонути. Більшість із них не вижили. Мій дідусь, один із тих, хто вижив, втратив кількох братів і сестер", — розповів Джордж.

Мати Джорджа розповіла йому, що коли Берд згадував цю історію, він просто сидів і плакав.

Решті сімей зайняли ділянки, що залишилися, і в наступні роки земля була поступово продана уряду, щоб він міг побудувати греблю Буфорд для забезпечення Атланти й прилеглих округів електроенергією і водою. У 1956 році 38 000 акрів землі, враховуючи залишки Оскарвілля, було затоплено для створення озера Ланьєр.

Близько 250 сімей та 15 підприємств були змушені залишити свої будинки внаслідок створення озера. Перш ніж заповнити землю водою, робітники інженерного корпусу армії США знесли небезпечні споруди, такі як мости та великі комори. Але це не єдине, що було вилучено з історичного міста. У процесі робіт армійський корпус "перемістив" 20 цвинтарів.

"Леді озера"

Переміщення могил і залишків стародавніх цвинтарів під озером породило міфи про "прокляття", а лише через два роки після створення озера сталася трагедія, яка призвела до легенд про привид, який здавна захищає ці води.

У 1958 році автомобіль, у якому перебували дві жінки, Делія Мей Паркер Янг та Сьюзі Робертс, з'їхав з мосту та впав у озеро.

"Леді озера" бродила по мосту вночі і намагалася заманити людей у каламутні води Фото: US Army Corps of Engineers

Наступного року рибалки знайшли тіло жінки у синій сукні та без рук. Її особистість так і не вдалося встановити, і протягом десятиліть місцеві жителі повідомляли, що бачили примару жінки, яку прозвали "Леді озера", що бродить по мосту вночі, причому деякі стверджували, що вона намагалася заманити людей у мутні води.

У 1990 році таємниця "Леді озера" була розкрита, коли робітники, які будували міст, виявили людські останки всередині Ford Sedan 1958, який витягли з глибини озера. Пізніше вони були ідентифіковані як останки Сьюзі.

Озеро сьогодні

Але це відкриття не поклало край страшним подіям на озері Ланьєр. З моменту його створення на озері загинуло 700 людей, і 200 із цих смертей сталися після 1994 року, повідомляє Miami Herald.

У 2017 році досвідчений дайвер Бак Бьюкенон розповів, що під час занурень на глибину він зустрічав безліч частин тіла.

Багато місцевих жителів звинувачують у великій кількості привидів, що потонули, або прокляття Фото: Daily Star

Озеро настільки небезпечне, що цього року на одному з найпопулярніших його пляжів, Margaritaville, заборонили купання, щоб "зробити пріоритетом безпеку" своїх гостей, звівши у воді огорожу.

Хоча багато місцевих жителів звинувачують у великій кількості загиблих привидів, що потонули, або прокляття, влада про більш логічне пояснення. За їхніми словами, останки, приховані під озером, враховуючи старі будівлі з Оскарвілля та дерева заввишки до 60 футів, дозволяють легко застрягти в уламках та потонути.

Раніше Фокус писав, що "найнещасніше місто" в США завалено покинутими будинками. У цьому містечку знімався ремейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

Також раніше повідомлялося, що покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.