"Скоро може стати пізно": у Держдумі залякують росіян, які виїхали після лютого 2022 року

Громадянам Росії, за словами спікера парламенту В'ячеслава Володіна, необхідно "включити голову" і терміново замислитись про повернення на батьківщину.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін у понеділок, 19 червня, заявив про те, що громадяни Росії, які залишили країну, поки що можуть повернутися на батьківщину, але з огляду на риторику на Заході скоро може стати пізно, повідомляє інформаційне агентство ТАСС.

"З огляду на те, що відбувається, правильно нарешті включити голову: сьогодні є можливість повернутися, завтра за тієї істерії, яка нагнітається в Західній Європі, може її вже не бути", — написав він, коментуючи заяви президента Чехії Петра Павела.

За словами Володіна, після провокаційної заяви президента Чехії громадянам РФ потрібно терміново задуматися про повернення на батьківщину.

"Нашим громадянам, які досі залишаються в західних країнах, необхідно задуматися, куди вони поїхали, що знайшли і що на них чекає", — написав спікер Держдуми.

Війна в Україні спровокувала дві панічні хвилі від'їзду росіян. На початку весни через чутки про можливе закриття кордонів сотні тисяч людей спішно покинули країну. За підрахунками видання The Bell, до кінця 2022 року Росію залишили понад 500 тисяч людей. Точну кількість тих, хто виїхав і не повернувся, влада РФ не розкриває.

15 червня повідомлялося про те, що президент Чехії закликав посилено стежити за росіянами, які живуть у Європі. Петр Павел підкреслив, що в період війни Росії проти України, що триває, заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайні часи.

Раніше, 16 червня 2022 року, Фокус писав про те, що в РФ запропонували примусово забирати майно всіх росіян, які залишили країну. Влада РФ має відбирати майно у всіх росіян, які залишили країну на тлі повномасштабної війни в Україні та введені за її розв'язання санкції. З такою ініціативою виступив лідер партії та фракції Державної думи РФ "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов.