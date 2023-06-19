"Говорив, що робити": жінка прислухалася до "голосу в голові" та зірвала джекпот

Тріна Коттон забула купити лотерейний білет у своїй постійній крамниці й внутрішній голос підказав жінці купити його в іншому місці. Жінка стала багатшою на 200 тисяч доларів.

У Північній Кароліні, у США, Тріна Коттон розповіла цікаву історію про те, як вона прислухалася до свого "внутрішнього голосу", щоб виграти велику суму в лотереї. Про це пише NBC News.

Тепер вона планує витратити свій виграш на свою родину, особливо на дев'ятьох онуків.

Жінка поділилася історією, як багато років поспіль вона вірила у свій успіх і мріяла про великий виграш, тому час від часу купувала лотерейні білети. Вона завжди зверталася в один і той самий магазин. Того дня, коли Тріна закінчила сеанс манікюру і прямувала додому. Раптом вона усвідомила, що забула заїхати до свого постійного магазину, щоб купити ще один квиток. Поруч був інший магазин, але щось усередині сказало їй їхати саме до того, де вона завжди робила покупки. Тріна послухала цей голос у своїй голові й обрала вірне рішення.

"Прямо навпроти салону був магазин, але я зробила розворот і проїхала близько 20 хвилин, щоб доїхати до свого. Я прислухалася до голосу в моїй голові, який казав мені, що робити", — сказала Коттон представникам лотереї.

Тріна послухала голос у своїй голові та купила квиток у "правильному" магазині Фото: North Carolina Education Lottery

Американка придбала лотерейний білет за 5 доларів. Коли жінка стерла захисний екран, вона виявила, що виграла 200 тисяч доларів, але їй було важко повірити у свій успіх. Через деякий час вона отримала свій виграш, після сплати податків залишилося 142,5 тисячі доларів. Тріна планує використати отримані гроші, щоб забезпечити для своїх близьких комфортне життя.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі у пошуку роботи й перебував у скрутному становищі.