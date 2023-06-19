З Шебекіно масово повтікали чиновники: губернатор розпорядився знайти їх та повернути

У Бєлгородській області не виявили 87 співробітників Шебекінської адміністрації. Тепер їм обіцяють житло за вихід на роботу.

З Шебекіно втекли 87 чиновників. Про це 19 червня заявив на оперативній нараді голова міського округу Володимир Жданов, як передали у KP.RU.

За словами Жданова, 87 співробітників адміністрації міста Шебекіно виїхали з Бєлгородської області. У Росії припустили, що причинами для втечі могли стати складні умови або зруйноване житло.

Проте журналісти підкреслили, що губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков дав доручення усіх співробітників міської адміністрації повернути у Шебекіно до 26 червня. Він пообіцяв надати втікачам житло, аби тільки вони повернулися до роботи.

"Ми поселимо, розв’яжемо питання з тимчасовим житлом. Нам потрібно, щоб органи муніципальної влади були на місцях. Мені потрібно, щоб усі ваші співробітники були на робочих місцях — це ваше завдання. Всю роботу співробітників Шебекінської адміністрації забрали міністерства. Адміністрації це зручно, але мене це не влаштовує. За тиждень питання треба вирішити. Усі, хто поїхав, мають повернутися", — заявив Гладков.

Нагадаємо, журналісти інформували, що мешканці Шебекіно можуть отримати допомогу від Червоного Хреста. Йдеться про грошові виплати пенсіонерам, вагітним та сім’ям з дітьми.

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв, що у влади не вистачає коштів на відновлення усіх будинків у Шебекіно. За даними губернатора, найбільше руйнувань зафіксували у селах Нова Таволжанка і Муром.