На межі розлучення: пара через грубу помилку в лікарні 5 років виховувала чужу дочку

Жінка стверджує, що її доньку випадково підмінили при народженні через плутанину в лікарні. Вона розповіла, як їхня помилка мало не призвела до втрати чоловіка, і як вона в результаті знайшла свою рідну дитину.

Сімейна пара була вражена, дізнавшись, що вже цілих 5 років виховує чужу дочку. 29-річна жінка на популярному форумі Reddit розповіла, що чоловік звинуватив її у зраді, бо їхня дитина не схожа на неї. Про це пише The Mirror.

В результаті 31-річник чоловік вирішив зробити тест на батьківство, щоб дізнатися всю правду та був спустошений результатами.

"Мій чоловік зробив тест на батьківство нашої дочки, і результат виявився негативним, але я ніколи не зраджувала. Тепер він вважає, що наші стосунки — брехня, і хоче розлучитися", — написала мама дівчинки.

Бажаючи очистити своє ім'я, жінка почала досліджувати збіги ДНК їхньої доньки та стверджує, що її та її біологічну дочку "підмінили при народженні". Вона витратила кілька тижнів на пошуки своєї дитини й тепер, як стверджується, розпочала процес усиновлення, щоб нарешті повернути її додому.

"Вона була у прийомній сім'ї. Нові батьки були під слідством, і, очевидно, коли було доведено, що вона не є їхньою біологічною дитиною, її забрала держава. Я страшенно співчуваю цій родині, але водночас дуже вдячна за те, що знайшла дівчинку живою та неушкодженою. Ми негайно розпочали процес усиновлення", — пише жінка.

Вона стверджує, що відсудила у лікарні величезну суму. Жінка хоче використати ці гроші, щоб переїхати в інше місто та почати все з нуля. Їхня нерідна дочка також залишиться з ними.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

"Ми пояснили нашій дочці, що її сестра житиме у нас, і що ми, як і раніше, дуже любимо її. Здається, вона в захваті від цієї ідеї. Будемо сподіватися, що все вийде насправді. Я не знаю, що ми будемо робити з другою сім'єю. Моя біологічна дочка, здається, не дуже їх пам'ятає. Я не хочу їх вплутувати. Бідна мати, напевно, навіть не підозрює про те, що сталося. Я можу тільки уявити, як це жахливо. Поки що я зосереджена на своїх дочках і сподіваюся спланувати гарне життя", — додала жінка.

Зумівши з'ясувати всю правду, сімейна пара змогла налагодити стосунки. Між ними більше не виникає розмови про розлучення. Багато користувачів підтримали маму дівчаток, намагаючись підбадьорити її.

"Я так рада чути, що ви знайшли свою біологічну дочку і що ви можете її удочерити! Сподіваюся, у вас все вийде!", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що у дитини захворювання мозку. Після того, як акушерці Стеф Уайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона зважилася на відчайдушний крок. Тепер вона допомагає іншим батькам, які потрапили до схожої ситуації.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.