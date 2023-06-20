Загрожує до 20 років позбавлення волі: у Росії затримали українця за підозрою у шпигунстві

Російська спецслужба підозрює 44-річного українця у передачі відомостей військового характеру, які нібито будуть використані проти безпеки РФ

ФСБ затримала в Кабардино-Балкарській Республіці громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь СБУ, повідомляє російська інформаційна агенція ТАРС.

За інформацією ЗМІ, ФСБ Росії на території міста Нальчика припинено протиправну діяльність підозрюваного у шпигунстві 44-річного громадянина України.

Повідомляється, що затриманий, нібито діючи за завданням Служби безпеки України, збирав та передавав відомості військового характеру для їх використання проти безпеки РФ.

Слідчими органами ФСБ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство), яка передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.

14 червня повідомлялося про те, що в Білгородській області судитимуть підлітка, який намагався вступити до Легіону "Свобода Росії". За даними журналістів, юнак 3 червня прибув до населеного пункту Крутий Лог, де нібито планував незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску та приєднатися до української армії.

Раніше, 30 березня, Фокус писав про те, що у Росії ФСБ затримала журналіста The Wall Street Journal. Спецслужби РФ затримали кореспондента Евана Гершковича у Єкатеринбурзі. Його підозрюють у "шпигунстві". У редакції WSJ вже висловили "занепокоєння безпекою свого журналіста".