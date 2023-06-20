"Не роби цього": Трамп заявив, що затримав вторгнення РФ в Україну на кілька років

Екс-президент США переконаний, що за його правління Путін не наважився б на повномасштабну війну з Україною. Трамп підкреслив, що має міцні відносини з президентом РФ.

Колишній президент Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що його розмова з президентом Росії Володимиром Путіним відстрочила вторгнення в Україну на кілька років.

У розмові з провідним Бретом Байєром екс-глава держави повідомив, що попередив Путіна про вторгнення: "Я сказав, що якщо ти це зробиш, тобі доведеться заплатити пеклом. Це буде катастрофа. Не роби цього".

Трамп також переконаний, що за його правління Путін не зважився б на такий крок: "Він би не зробив цього, якби це був я. Він зробив це після того, як я пішов".

Також Трамп заявив, що має хороші і міцні стосунки з Володимиром Путіним, хоча він уже давно з ним не спілкувався.

"З Путіним у мене дуже добрі стосунки. Я маю на увазі, що я давно з ним не розмовляв, але у мене дуже міцні стосунки з Путіним", — заявив Трамп.

16 червня повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський запросив Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса в Україну. Глава держави нагадав, що у разі перемоги Росії Путін продовжив би захоплення територій сусідніх країн. Також Зеленський поставив під сумнів заяву Трампа про "закінчення війни в Україні за 24 години".

Раніше, 13 червня, Фокус писав про те, що Дональда Трампа заарештували в залі суду в Майамі, йому загрожує понад 300 років ув'язнення. 13 червня Трамп прибув до будівлі федерального суду до Майамі для безпрецедентного слухання. Слухання відбуваються за 37 кримінальними звинуваченнями.