"Прокляття Титаніка": на борту зниклої субмарини був один із найбагатших людей Пакистану

Субмарина OceanGate Expeditions зникла напередодні за 600 км від канадського острова Ньюфаундленд, де на глибині 3800 метрів лежать останки "Титаніка". На борту перебувають п'ятеро людей: капітан, вчений і три туристи.

48-річний житель Великобританії Шахзада Давуд та його 19-річний син Сулейман Давуд перебували на судні OceanGate Explorations "Титан", коли воно зникло в Атлантиці в неділю, 18 червня. Про це пише Daily Star.

Батько і син знаходилися на борту туристичного підводного човна, який зник під час експедиції до затонулого "Титаніка". Видання зазначає, що британського дослідника-мільярдера Хеміша Хардінга раніше було впізнано як ще одного з п'яти зниклих пасажирів.

"Наш син Шахзада Давуд та його син Сулейман вирушили в подорож, щоб відвідати залишки Титаніку в Атлантичному океані. На цей момент зв'язок з їхнім підводним апаратом втрачено, і інформація обмежена", — сказали рідні Шахзади Давуда.

Шахзада Давуд є одним із найбагатших людей Пакистану Фото: Engro

Шахзада є одним із найбагатших людей Пакистану та має тісні зв'язки з Великобританією, будучи членом правління благодійної організації Prince's Trust.

Передбачається, що іншими пасажирами були французький дослідник Поль-Анрі Наржоле та генеральний директор компанії OceanGate Стоктон Раш.

Експедиція стартувала з Ньюфаундленду, Канада, у суботу, 17 червня. Вартість подорожі складає 250 000 доларів на особу.

Генеральний директор компанії OceanGate Стоктон Раш Фото: титаник 1912 год

Субмарина OceanGate Expeditions зникла напередодні за 600 км від канадського острова Ньюфаундленд, де на глибині 3800 метрів лежать останки "Титаніка". На борту перебувають п'ятеро людей: капітан, вчений і три туристи. Батискаф повинен надсилати сигнал на базу кожні 15 хвилин. У понеділок увечері зв'язок із ним зник.

Підводний човен занурився у воду в неділю вранці. Це означає, що кисню на борту вистачить до полудня четверга. Британські рятувальні команди перебувають у стані повної готовності, щоб допомогти у пошуках. На жаль, експерти заявили, що на даному етапі порятунок видається "неймовірним". Пошуки ускладнюються тим, що на морському дні є безліч уламків "Титаніка". Знайти серед них невелику субмарину в темряві вкрай важко.

"Глибина океану в середньому становить близько 4 км, так що цей підводний апарат знаходиться на великій глибині. Світло проникає тільки на глибину близько одного кілометра. Там все відбувається при тьмяній темряві та тиску води близько 400 атмосфер. Ми знаємо, де знаходиться "Титанік", але ми не знаємо, де знаходиться підводний апарат", — заявив дослідник Роберт Бласіак зі Стокгольмського центру стійкості.

Раніше Фокус писав, що один із членів екіпажу зниклого в Атлантиці батискафа вийшов на зв'язок. Берегова охорона США підтвердила, що на борту субмарини, що зникла, перебувають п'ятеро людей. Вся команда зараз зосереджена на очікуванні на рятувальників.

Також повідомлялося, що в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії "Титаніка ". Процес підводної екскурсії, включаючи занурення, експедицію та підйом займає близько восьми годин.