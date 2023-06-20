Жахає людей: жінка відмовляється прибирати з двору гігантського перевертня (відео)

Мері Сіммонс купила статую перевертня як прикрасу на Хелловін в жовтні минулого року. Незабаром жінка вирішила залишити його на весь рік, вважаючи, що він став талісманом для її оселі.

Мері Сіммонс із Дейтона, штат Огайо (США) заявила, що не збирається прибирати зі свого двору статую перевертня заввишки майже 3 метри, попри попередження від міської влади. Про це пише UPI.

Жінка розповіла, що купила перевертня як прикрасу на Хелловін у жовтні минулого року, а невдовзі вирішила залишити його на весь рік.

"Він став моїм домашнім талісманом. Я дивлюся на нього як на засіб безпеки. Хто захоче вломитися в будинок, де зовні сидить 3-метровий перевертень? Я точно б не стала", — сказала Сіммонс телеканалу WKEF-TV.

Американка вбирає перевертня в різні костюми, які символізують різні пори року та свята. На літо вона планує купити величезну гавайську сорочку та сонцезахисні окуляри.

Попри те, що ця статуя лякає деяких місцевих жителів, вона все одно стала популярною. Наприклад, у перевертня, якого назвали Пол, з'явилася власна сторінка на Facebook і в нього вже понад 2000 підписників.

За словами Сіммонс, більшість сусідів ставиться до цієї статуї позитивно, проте місцева влада отримала одну анонімну скаргу і жінці було видано попередження. Представники міської влади заявили, що зараз вони не планують вимагати прибрати статую, оскільки Мері вжила потрібних заходів для забезпечення безпеки сусідів.

"Я не хочу, щоб хтось проходив повз, а його голова відвалилася і вдарила їх. Я намагаюся ставитися до людей так, як хочу, щоб ставилися до мене, і я не хотіла б, щоб це сталося зі мною", — сказала американка.

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