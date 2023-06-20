8 чашок за день: 100-річна британка поділилася секретом свого довголіття (фото)

Ірен Спростон під час святкування ювілею відмовилася від келиха святкового шампанського. Жінка не п'є алкогольні напої, проте не лише завдяки цьому вона дожила до такого віку.

Ірен Спростон із міста Сток-он-Трент (Велика Британія) розкрила свій секрет довгого життя після святкування свого 100-річного ювілею. Про це пише The Mirror.

Увесь день жінка приймала листівки та подарунки від друзів і родичів. Замість келиха з шампанським вона насолодилася чашкою свого улюбленого чаю Typhoo, адже вона не п'є алкогольних напоїв.

"Я часто думала, що ніколи не доживу до 100 років, але мені це вдалося. Я завжди була зайнята й ніколи не сиділа без діла. Життя було важким і неспокійним, але треба продовжувати йти вперед, нічого іншого не залишається. Є багато людей, яким ще гірше, ніж мені", — сказала вона.

Будинок британки був так прикрашений усередині та зовні, що навіть перехожі, які не знали колишню господиню ресторану, зупинялися, щоб побажати їй усього найкращого.

У Ірен, чий чоловік Ерік помер у 2003 році, четверо дітей, п'ятеро онуків і четверо правнуків. Пара одружилася в церкві Святого Джеймса у Ньючапелі, коли їй було 19 років.

У Ірен, чий чоловік Ерік помер у 2003 році, четверо дітей, п'ятеро онуків і четверо правнуків Фото: Stoke Sentinel

Жінка встигла попрацювати в багатьох сферах. Закінчила вона свою трудову діяльність кухаркою в тодішній початковій школі Фегг Гейс, де працювала 10 років із 1979 по 1989 рік. Ірен зазначає, що випиває вісім чашок чаю на день. На її думку, саме цей гарячий напій, її зайнятість і доброта допомогли їй дожити до знаменного дня народження.

"Я завжди намагалася бути доброю, і люди були добрі до мене у відповідь. У мене прекрасна сім'я та багато друзів. Мені є за що бути вдячною, і я почуваюся чудово. Просто пийте чай", — сказала вона.

65-річна дочка Керол Болл живе з мамою в будинку, де вона народилася, а 39-річна онука Нікола Белфорд мешкає по сусідству.

"Нен — дивовижна жінка, яка надихає. Вона — та частинка, яка тримає нашу сім'ю разом, і я дуже пишаюся тим, що можу називати її своєю бабусею. Її дуже люблять у Фегг Гейз, і вона навіть отримувала листівки від незнайомих їй людей, які бачили прикраси та хотіли привітати її", — сказала Нікола.

Раніше Фокус писав, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям на обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям і вмінню вибирати правильний час для їх вживання.

Також повідомлялося, що 100-річна Ширлі Гудман поділилася секретами довголіття. Підтримувати себе у формі їй допомагають йога, танці та шоколад після їжі кожен день.