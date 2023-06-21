"Робота мрії": мільярдери зі США заплатять 100 тисяч фунтів, людині, яка буде доглядати за собаками

Доглядач за тваринами подорожуватиме світом разом із господарями. Кандидату доведеться забути про особисте життя — працювати треба по вечорах, вихідних та на свята.

Американські мільярдери оголосили вакансію мрії для собачників. За 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік потрібно забезпечити "винятковий догляд" та увагу двом великим собакам, пише британський таблоїд The Sun.

Той, хто доглядає собак, буде подорожувати світом безкоштовно разом з мільярдерами. Працювати потрібно повний день і жити з родиною в їхньому будинку в Найтсбріджі, елітному районі Лондона.

Серед обов'язків кандидата — організація ігор з іншими собаками, візити до ветеринара для медоглядів та щеплень. Майбутній робітник повинен добре знати процес годування собак, вміти давати їм будь-які ліки, розпізнавати ознаки хвороби або стресу.

Робочий день – ненормований, враховуючи вечори, вихідні та святкові дні. Джордж Ральф-Дан з кадрового агентства Fairfax and Kensington сказав, що попри жорсткі умови, він отримує потоки резюме.

"Очікується, що кандидат покине все, його особисте життя буде на другому плані, а на першому — добробут собак. Ми отримали вже близько 400 заявок", — сказав кадровик.

Мільярдери, за словами Ральф-Данна, шукають кращого сервісу і готові платити великі гроші.

"Навіть працюючи ветеринаром вам буде важко заробити стільки грошей. Вони дають шість вихідних на рік, але якщо завтра захочуть поїхати до Монако, ви повинні летіти на їхньому приватному літаку з собаками", — додав він.

Агентство Fairfax and Kensington не надало детальної інформації про собак та бізнесменів. Фахівці намагатимуться закрити вакансію до кінця червня.

Нагадаємо, що в Іспанії майже 50 пляжів виявилися сильно забрудненими хімікатами та собачими екскрементами. Пляж Playa de la Calzoa Vigo став "найгіршим собачим пляжем".

Фокус раніше писав про найбільших собак на Землі. До цієї категорії віднесли породи кангалська вівчарка та бернський зенненхунд.