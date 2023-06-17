Хімікати та собачі екскременти: в Іспанії сильно забруднені майже 50 популярних пляжів, – ЗМІ

Багато місць відпочинку дуже популярні у туристів. За словами екоактивістів, пляж Playa de la Calzoa Vigo перетворився на "пісочницю для собак, наповнену екскрементами".

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В Іспанії на 48 пляжах виявили сильні забруднення – розливи хімікатів та собачі екскременти. Усі об'єкти відзначили спеціальними чорними прапорцями, пише 17 червня британський таблоїд Daily Mirror.

Пляжі перевіряла група екологічних активістів "Екологи у дії". Фахівці звинувачували іспанську владу в тому, що вони не дбають про прибережні райони.

Багато пляжів, які попали під перевірки, дуже популярні у туристів. Наприклад, пляж Playa de la Calzoa Vigo на північно-західному узбережжі названо "найгіршим собачим пляжем в Іспанії".

Активісти кажуть, що він перетворився на "пісочницю для собак, наповнену екскрементами".

Інші пляжі в Малазі, на Канарських островах, Каталонії, Балеарських островах та в Країні Басків (автономна спільнота на півночі Іспанії) також сильно забруднені. Кожен був позначений так званим чорним прапором.

Серед інших проблем – багаторазові порушення санітарних норм, світлові чи шумові забруднення. Низка проблем була викликана надмірним освоєнням земель та поганим управлінням влади.

Нагадаємо, що в Одесі заборонили купатися в морі, лимані та в річках. У воді знайшли шкідливі речовини та збудники хвороб.

А київська влада влітку не планувала відкривати пляжний сезон. Російська армія часто атакує столицю України ракетами, а пляжі не обладнані сховищами.