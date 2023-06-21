"Край вдів та сиріт": шамани на батьківщині Шойгу провели обряд для перемоги у війні, — ЗМІ

Заходи проводились у день літнього сонцестояння. На обряд могли прийти всі, хто "бажає благословення духів" і хоче, щоби РФ перемогла у війні проти України.

На території Російської Федерації шамани провели спеціальнi обряди, якi нібито повинi їм допомогти перемогти у війні проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ 21 червня.

Ці заходи відбувалися в день літнього сонцестояння, щоб нібито залучити благополуччя для всього людства. Місцева релігійна організація шаманів Адиг-Еерен зазначила, що на обряд могли прийти всі, хто хоче благословення духів та бажає Росії перемогти у війні проти України.

Зокрема, шамани, які проживають на батьківщині глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, попросили здоров'я для російських окупантів.

"Це дуже потужний день з енергетичної точки зору, в який вважається важливим заручитися підтримкою духів і предків для благополучного результату літа. Шамани просили про благополуччя людства, перемогу наших воїнів на спеціальній військовій операції та здоров'я їм", — йдеться у повідомленні.

Примітно, що такі обряди проводилися й у інших російських регіонах. День літнього сонцестояння у світі вважається поворотним у житті людини і в природі, адже після цього ночі ставатимуть довше, а дні коротшими.

Нагадаємо, 20 червня російські ЗМІ писали про те, що Сергій Шойгу перетворив рідний регіон в РФ на край вдів та сиріт. З початку повномасштабної війни в Україні кількість одержувачів пенсії за втратою годувальника зросла в Тиві більш ніж у 5 разів. Майже всi нові одержувачі виплат є родичами військових.

29 грудня 2022 року повідомлялося, що шамани з Перу передбачили закінчення російсько-української війни. Наголошувалося, що договір між двома країнами може бути підписаний ближче до серпня 2023 року.