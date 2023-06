"Застигла в часі": у Мексиці виявили занедбану лікарню із сатанинськими символами (відео)

Хосе Флорес регулярно потрапляє у заголовки завдяки своїм пригодам серед забутих у часі будівель, якими він ділиться в мережі зі своїми 6,4 мільйонами передплатників.

У Мексиці міський дослідник Хосе Флорес виявив внутрішню частину жахливої занедбаної лікарні, яка була незаймана понад три роки, повідомляє Mirror.

Флорес регулярно потрапляє до заголовків газет своїми пригодами серед забутих у часі будівель, якими він ділиться в мережі зі своїми 6,4 мільйонами передплатників.

Зовсім нещодавно він провів глядачів по одному з "найвідвідуваніших привидами" будівель у світі, де 23-річний чоловік виявив на стінах червоні сатанинські символи.

У своєму останньому відео на YouTube, яке набрало понад 56 000 переглядів і тисячі лайків, він досліджує занедбану лікарню, яка, здавалося б, залишалася незайманою понад три роки.

Повідомляється, що лікарню можна знайти у Монтерреї, Нуево-Леоні, Мексиці.

У кліпі Хосе починає з того, що показує лікарняну аптеку, де приміщення завалено щебенем, пилом та брудом. На деяких стінах можна побачити червоні сатанинські символи.

"У цій лікарні було багато смертей", — сказав Хосе.

"Ми виявили зону, де раніше була деяка кількість радіації, і, схоже, там робили рентген. Я не знаю, чи зазнали ми впливу радіації", — прокоментував свою пригоду Хосе Флорес.

Занедбана психіатрична лікарня в Мексиці

Один із його передплатників Вектор сказав: "Дуже хороше відео, але якщо ви відвідуєте занедбану лікарню, візьміть маску, тому що в лікарні зазвичай багато патологій чи хвороб".

