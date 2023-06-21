Олімпіада-2024: у штаб-квартирі організаторів провели обшуки у справі про корупцію

Обшуки пов'язані з двома розслідуваннями, які раніше не були оприлюднені та засновані на інформації, наданій антикорупційним агентством.

Національна фінансова прокуратура Франції (PNF) 20 червня провела обшуки у штаб-квартирі організаторів Олімпійських ігор 2024 року в Парижі в рамках розслідування підозр у корупції, повідомляє Sky News.

Співробітник фінансової прокуратури заявив, що обшуки пов'язані з двома розслідуваннями, які раніше не були оприлюднені та засновані на інформації, наданій антикорупційним агентством.

Прокуратура повідомила, що одне з розслідувань було розпочато у 2017 році за підозрою у розкраданні державних коштів та фаворитизмі, а також з приводу невказаного контракту, укладеного паризькими організаторами.

Ще одну кримінальну справу порушили у 2022 році після перевірки Французьким агентством боротьби з корупцією.

Прокуратура заявила, що справа стосується передбачуваного конфлікту інтересів та фаворитизму щодо кількох контрактів, укладених між оргкомітетом та компанією Solideo, яка відповідає за олімпійські об'єкти.

В оргкомітеті Олімпійських ігор заявили, що активно співпрацюють зі слідством, і запевнили, що запровадили суворі процедури, "щоб забезпечити прозорість та законність кількох сотень укладених контрактів".

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року, а Паралімпійські ігри — з 28 серпня по 6 вересня 2024 року. Їхній загальний бюджет зріс до 8,8 мільярда євро з початкової оцінки в 6,6 мільярда у 2017 році.

31 січня повідомлялося про те, що перша країна Європи відмовилася виступати разом з росіянами та білорусами на Олімпійських іграх 2024 року. У Латвії збираються звернутися до міжнародних спортивних федерацій, щоб домогтися усунення спортсменів з Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх.

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