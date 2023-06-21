"Біблійна чума": мормонські цвіркуни-канібали окупували місто у Неваді (відео)

Місцеві дороги стають слизькими та аварійно небезпечними. Люди намагаються боротися зі шкідниками за допомогою всіх доступних підручних засобів: мітел, пилотягів та повітродувок.

Невелике місто Елко в штаті Невада зазнало численної навали мормонських цвіркунів. Ці безкрилі комахи покривають дороги, знищують посіви, а якщо їх розчавити, з'явиться запах, що нагадує шкіру, що обгоріла. Департамент транспорту Невади навіть попередив, що місцеві дороги стали небезпечними.

Строго кажучи, мормонський цвіркун — це не цвіркун, а коник, а його назва пояснюється навалою комах на сільськогосподарські посіви на початку позаминулого століття. Тоді ці комахи-шкідники нерідко спустошили угіддя мормонів у районі Солт-Лейк-Сіті.

Нашестя цвіркунів у Неваді

На опублікованих фото та відео у північно-східній частині Невади можна бачити, як місцеві жителі намагаються боротися з непроханими комахами за допомогою всіх доступних підручних засобів. У хід, крім мітел, йдуть пилотяги та повітродувки.

"Це майже як біблійна чума", — пояснила в інтерв'ю журналістам Дана Долан з Елко.

Згідно зі спостереженнями, мормонські цвіркуни часто опиняються біля доріг, де поїдають своїх розчавлених родичів. Через нашестя цих шкідників Департамент транспорту Невади був змушений використовувати плуги для розчищення автомагістралей та попереджати водіїв про слизькі дороги.

За словами місцевих жителів, це все одно, що їхати по розлитій олії. За кілька тижнів мормонські цвіркуни покрили всі дороги та будинки у деяких північних частинах Невади. За оцінками, навала триватиме щонайменше до середини серпня.

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