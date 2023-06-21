"Рада, що прислухалася": порада батька допомогла жінці помножити виграш у 5 разів

Хейлі Даггер купила лотерейний білет за 3 долари та виграла приз у розмірі 50 тисяч доларів. Завдяки пораді батьків вона змогла помножити свій виграш у 5 разів і тепер планує витратити гроші на медовий місяць.

Хейлі Даггер зі штату Північна Кароліна, США, приписала рекламному щиту та мудрим порадам своїх батьків те, що вони надихнули її купити білет Powerball, який приніс їй 250 000 доларів. Про це пише UPI.

Жінка розповіла співробітникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що їхала на машині та побачила рекламний щит із сумою поточного джекпоту Powerball.

"Моя мама завжди говорила, що якщо ти не граєш, ти не можеш виграти. Коли я проїжджаю повз рекламний щит Powerball, це нагадує мені про те, що я маю купити новий білет", — сказала Даггер.

Американка купила білет Power Play за 3 долари у додатку лотереї, і її приз у розмірі 50 000 доларів у розіграші за 7 червня перетворився на 250 000 доларів після того, як вона зловила 5-кратний множник Power Play.

"Мій батько порадив мені зробити множник. Я рада, що прислухалася до його поради", — каже Даггер.

Жінка дізналася про свій виграш, коли перевірила електронну пошту наступного дня після розіграшу.

"Я відразу ж вийшла з офісу і зателефонувала своєму нареченому. Після цього мені довелося піти на зустріч на роботі й поводитися абсолютно нормально", — сказала вона.

Даггер додала, що виходить заміж у листопаді й перемога в лотереї допоможе молодятам провести медовий місяць з більшим розмахом, ніж планувалося спочатку.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі у пошуку роботи і перебував у скрутному становищі.