Без України: російських школярів навчають нової "географії" світу (фото)

На карті в підручнику є Україна, але в описі країн, які межують з РФ, її немає. При цьому кордони її зображено без Криму, але з Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями.

В одному з підручників з предмета "Навколишній світ" для школярів третього класу на картах світу Україна не згадується як країна, що межує з РФ. Відповідне фото публікують у російському Telegram-каналі "Tayga".

У цьому підручнику перераховуються країни, що межують з Російською Федерацією. Проте, в абзаці, де описуються держави, що знаходяться на південному заході від РФ, відсутня Україна.

Примітно, що на карті, намальованій у цьому навчальному матеріалі, Україна розташовується на своєму місці, але без Криму.

Цей підручник був випущений у 2022 році.

Матеріал російського підручника для третього класу

Нагадаємо, що з нових російських підручників з історії для четвертих класів у параграфах, присвячених Київській Русі, прибрали згадки про Київ. Зокрема, у колишній версії повідомлялося, що автором літопису "Повість временних літ" був чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, а у відредагованій версії Нестора вже названо просто ченцем, без уточнення місця проживання та служби.

Крім того, в Росії готуються ввести для старшокласників новий предмет — "Сім'єзнавство". Дітям доведеться слухати і читати про "традиційні цінності". Підручнику підліткам "дадуть поради щодо вибудовування стосунків усередині сім'ї, з дітьми, між юнаками та дівчатами".