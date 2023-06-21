Місто закрили на карантин: там знайшли смертельно небезпечного гігантського равлика

Гігантські африканські равлики були визнані "одними з найшкідливіших равликів у світі" через їх загрози як сільського господарства, так життя людини. Молюски можуть виробляти до 1200 яєць на рік.

У вівторок чиновники штату помістили частину міста Бровард у Флориді під карантин, щоб знищити інвазивного гігантського африканського равлика Ескарго, який переносить паразитів. Про це пише New York Post.

Жителі зможуть вільно переміщатися із зони обробки, але їм буде заборонено перевозити будь-які рослинні матеріали, в яких можуть бути яйця мамонтових молюсків.

3,5-мильна ділянка Мірамара в окрузі Бровард, розташована всього за 11 миль на захід від Голлівуду, буде покрита молюскіцидом на основі метальдегіду для знищення гігантських африканських равликів після того, як на початку місяця в цьому районі було виявлено як мінімум одного. Молюски можуть виробляти до 1200 яєць на рік.

Штат Флорида вже двічі боровся цим равликом після того, як вперше його було виявлено в 2010 році Фото: TNS

Гігантські африканські равлики були визнані "одними з найшкідливіших равликів у світі" за їхню загрозу як сільському господарству, так життя людини. Ці равлики переносять паразита, який отримав страшну назву "щуровий легеневий хробак", який може викликати менінгіт у людей. Вони також здатні знищувати рослинність і, як відомо, харчуються більш ніж 500 видами рослин.

Штат Флорида вже двічі боровся з цим равликом після того, як вперше його було виявлено у 2010 році. Востаннє карантин вводили в окрузі Майамі-Дейд, що коштувало 23 мільйони доларів. Він закінчився 2021 року після збору близько 170 000 равликів.

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодону. Майкл Настасіо займався їхніми пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, що коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла досягати більше ніж 18 метрів, а кожен із їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також повідомлялося, що хлопчик виявив останки доісторичного молюска. Дев'ятирічний мисливець за скам'янілістю зробив відкриття всього свого життя, коли натрапив на амоніту віком 200 мільйонів років.