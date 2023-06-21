Лом, кувалда та пила: дослідники намагалися зламати загадковий сейф, викинутий на пляж

Джейс Таннелл поклав сейф у кузов пікапа і найняв помічників, які близько години намагалися зламати металевий сейф, використовуючи ломи, кувалду та шліфувальну машинку.

У США дослідники, що документують життя тварин на узбережжі Техаської затоки, поділилися відеозаписом незвичайної знахідки: сейфа, викинутого на берег. Про це пише UPI.

Співробітники заповідника Мішн-Арансас при Інституті морських наук Техаського університету, які відомі своїми дивними знахідками на пляжі, включаючи серію ляльок, розмістили на YouTube нове відео. У ролику Джейс Таннелл, директор заповідника, досліджує сейф, викинутий на пісок.

"Мрія кожного — знайти на пляжі мішок з грошима, але ми знайшли щось найкраще... сейф", — йдеться в описі відео.

Таннелл положив сейф у кузов пікапа і найняв помічників, які близько години намагалися зламати металевий сейф, використовуючи ломи, кувалду та шліфувальну машинку.

Команді вдалося відкрити сейф, і вони виявили, що у ньому знаходиться лише пакет силікагелю Фото: UPI

Зрештою команді вдалося відкрити сейф, і вони виявили, що в ньому знаходиться лише пакет силікагелю.

"Сілікагель, що? Ми багаті", — пожартував Таннелл у відеоролику.

Основне застосування силікагелю знаходять при осушенні різних газів — повітря, вуглекислого газу, водню, кисню, азоту, хлору та інших промислових газів (наприклад, осушувачах стисненого повітря).

За словами Таннелла, на сейфі не було жодних позначок чи написів, які могли б підказати, звідки він узявся. Кількість водоростей на зовнішній стороні вказує на те, що сейф якийсь час знаходився у воді, перш ніж його вимило.

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