Шпигував на користь України: співробітника ядерного центру РФ засудили за "держзраду", — росЗМІ

За словами журналістів, росіянин довго збирав інформацію про секретні наукові розробки, щоб отримати грошову винагороду від іноземних спецслужб.

У Російській Федерації засудили жителя Нижнього Новгорода за шпигунство на користь України, США та Великобританії. Про це повідомило видання "Нижній Новгород" 20 червня.

Повідомляється, що нижньогородець працював на місцевому військовому підприємстві. Щоб приховати свої контакти з іноземними спецслужбами, чоловік використовував фальшиві документи та особливе програмне обладнання.

Журналісти стверджують, що чоловік нібито довго готувався вчинити держзраду, збираючи інформацію про засекречені наукові розробки, щоб отримати за неї грошову винагороду.

У публікації також йдеться про те, що обвинувачений спочатку відмовлявся визнати себе винним, проте пізніше почав співпрацювати зі слідством "під тиском незаперечних доказів".

Щодо росіянина було порушено кримінальну справу за статтею 275 КК РФ (державна зрада). Його засудили до 9 років позбавлення волі.

За даними російського видання "Коммерсант", йдеться про Віктора Ільїна, який був співробітником Федерального ядерного центру. Він брав участь у розробці "запобіжно-виконавчого механізму підривника" та "бойової частини спрямованої дії".

Нагадаємо, що 17 червня творець першої в Радянському Союзі двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорій Клінішов скоїв самогубство у Москві. Тіло 92-річного вченого знайшли його близькі у квартирі на Космодаміанській набережній.

Ми також писали про те, що 16 травня ЦРУ випустило відеоролик, який закликає громадян Російської Федерації, незадоволених життям у своїй країні та війною в Україні, до співпраці. Сюжет апелює до почуття патріотизму росіян, наголошуючи на сумнівах, відсутності мети та пригніченні.