Взиває до почуття патріотизму: ЦРУ випустило сюжет для вербування росіян (відео)

У ЦРУ зосередилися на сумнівах, відсутності мети та пригніченні серед громадян РФ. Для цього відомство обіграло російську культуру, цитуючи рядки з творів Толстого та Достоєвського.

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Центральне розвідувальне управління США випустило відеоролик, який закликає громадян Російської Федерації, незадоволених життям у своїй країні та війною в Україні, до співпраці. Відео було опубліковано на низці платформ, зокрема на YouTube.

У сюжеті показані кадри із життя вигаданих росіян, які прийняли важке рішення про вступ до контакту з американською спецслужбою.

"ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте", — йдеться у повідомленні ЦРУ.

У відомстві зазначили, що їх цікавлять росіяни, які працюють у сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій, або ж підтримують контакти з людьми із цих сфер.

У ЦРУ також надали докладну інструкцію про те, як і про те, як анонімно та безпечно зв'язатися з ними на території Росії.

ЦРУ закликає росіян до співпраці

Як зазначають у виданні CNN з посиланням на офіційних осіб із ЦРУ, вторгнення Росії в Україну створило історичну можливість для того, щоб "росіяни прийшли до нас і надали інформацію, якої потребують Сполучені Штати".

За словами представників американської спецслужби, попередня кампанія з вербування росіян була успішною і дозволила "встановити контакти".

"Ми хотіли передати росіянам їхньою рідною мовою, що знаємо, через що вони проходять", — висловився один із чиновників ЦРУ про згадане відео.

Він також додав, що сюжет "абсолютно не призначений" для підбурювання чи розпалювання безладів серед широких верств населення Росії.

ЦРУ апелює до патріотизму росіян

За словами журналістів, у ЦРУ не згадують у своєму відео про Володимира Путіна та війну в Україні, воліючи зосередитися на "вічних" темах, які раніше вже мотивували громадян Росії співпрацювати з американцями.

У відомстві намагаються апелювати до патріотизму росіян, спираючись на сумніви, відсутність мети та пригнічення. Для цього ЦРУ обігрує російську культуру, цитуючи рядки з творів Толстого та Достоєвського.

"Завдяки моїм діям ми житимемо гідно", — каже один із героїв відео.

За словами колишнього глави контррозвідки ЦРУ Джеймса Олсона, нинішні часи є лучним періодом для вербування громадян Росії, ніж будь-коли.

"Ми можемо запропонувати їм захист. Ми можемо запропонувати їм безпеку. Ми можемо запропонувати їм повну анонімність. І ми можемо запропонувати їм пакет, який відповідає цінності інформації, яку вони надають", — сказав Олсон.

Нагадаємо, що 11 квітня директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент Росії Володимир Путін не планує переговори, тому майбутній контрнаступ ЗСУ дуже важливий на цьому етапі війни.

Раніше, 6 квітня, ми також писали про те, що на думку колишнього глави ЦРУ Джеймса Олсона, Володимир Путін опинився у безвихідній ситуації, яка не обіцяє для нього жодної перемоги. При цьому Олсон відкинув можливість згоди Путіна вивезти свої війська з території України.