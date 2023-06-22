"Велика група загроз": війна в Україні посилює проблему зі змінами клімату, — NYT

За словами представника Білого Дому Джона Керрі, армія РФ в Україні продовжує скоювати воєнні злочини. Росіяни не зважають на життя цивільних, а також наслідки застосування певних видів зброї.

Як заявив спеціальний посланник президента США Джо Байдена Джон Керрі, війна в Україні посилює наслідки зміни клімату в усьому світі. Так, через вторгнення РФ страждають люди не тільки в Європі, а й в Африці та Південній Азії. Про це пише видання The New York Times.

За його словами, сильна нестабільність змушує людей переїжджати зі свого місця проживання. Це стосується як людей із Сирії, Судану та України. Зміни клімату значно впливають на стратегічну, медичну та продовольчу, енергетичну безпеку світу.

"Це досить велика група реальних загроз, які ми вже спостерігаємо у всьому світі", — сказав Керрі.

За його словами, армія РФ в Україні продовжує скоювати воєнні злочини. Росіяни не зважають на життя цивільних, а також наслідки застосування певних видів зброї.

Підрив Каховської ГЕС, як повідомляється, спричинив переселення великої кількості людей. Відновлення України після війни вимагатиме серйозної меліорації земель для сільського господарства. Скорочення постачання зерна з України глибоко вплинули на Африку та Глобальний Південь.

Керрі сказав, що світ має рухатись швидше до скорочення викидів вуглецю. Він заявив, що Китай та Індія, які разом виробляють майже 40% нинішніх глобальних викидів вуглецю, але вже переходять на відновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, що радник міністра оборони Олексій Копитько написав про наслідки підриву Каховської ГЕС для екології України. За його словами, дві третини Херсонської області (під 400 тис. га) та чверть-третину Запорізької ризикують залишитися без зрошуваних полів (наприклад, Приазовська зрошувальна система у Мелітопольському районі – майже 97 тис. га).