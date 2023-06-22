"Справжнє чаклунство": "дивний" австралійський міст вразив людей по всьому світу (фото)

Кадри на фото збентежили людей по всьому світу, зібравши тисячі коментарів лише за кілька днів. На знімку міст виглядає деформованим і страшним.

В Австралії Венді Мартін зробила фото одного з мостів, яка стала вірусною в соціальних мережах і шокувала людей по всьому світу. Про це пише New York Post.

Жінка збиралася перетнути міст Gateway у Брісбені. Знімок, зроблений з пасажирського сидіння автомобіля, було опубліковано в групі Facebook "View from YOUR window".

Кадри на фото збентежили людей по всьому світу, зібравши тисячі коментарів лише за кілька днів. На знімку міст виглядає деформованим. Іноземці назвали його "дивним", "моторошним", "глюком" і навіть "справжнім чаклунством".

"У мене були кошмари, які починалися подібним чином", — написала одна жінка.

Місцеві жителі повідомили, що насправді міст не такий уже й страшний Фото: New York Post

Мешканка Голд-Коста, яка зробила цей знімок, Венді Мартін, сказала, що теж була здивована тим, який вигляд має фото. За її словами, вона просто намагалася сфотографувати захід сонця на свій iPhone і спіймала дивний ракурс, який, як вона запевняє, не був відредагований.

Місцеві жителі повідомили шокованим користувачам Facebook, що насправді міст не такий уже й страшний і дивовижний. Багато хто жартував, що плата за проїзд — це найбільш приголомшлива частина мосту.

Видання зазначає, оригінальний міст було відкрито 1986 року, а дублювальний у 2010 році. Офіційно вони відомі як мости сера Лео Гільшера на автомагістралі Gateway. У найвищій точці над річкою Брісбен мости підносяться на 64,5 метра. Пункт сплати в Мураррі, розташований безпосередньо на південь від мостів сера Лео Хайелшера, стягує зі звичайного автомобіля 3,43 долара.

"Єдине занепокоєння, яке повинні відчувати люди через цей міст, — це ціна за проїзд по ньому. Ось це кошмар!" — написала одна людина.

Раніше Фокус писав, що дослідники намагалися зламати загадковий сейф, викинутий на пляж. Джейс Таннелл занурив металевий ящик у кузов пікапа і найняв помічників, які близько години намагалися зламати металевий ящик, використовуючи ломи, кувалду і шліфувальну машинку.

Також повідомлялося, що жінка через 20 років знайшла "розумну" записку. Послання було написане 21 грудня 1997 року людиною, на ім'я Джон. Записка викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах.