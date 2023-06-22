Бази НАТО у Балтійському морі: фіни бояться нападу РФ та вимагають мілітаризації островів

Війна в Україні змусила частину населення Фінляндії сумніватися у тому, що на неозброєні острови не може напасти агресор. Жителі архіпелагу зібралися біля російського консульства, щоб підтримати українців та змусити політиків замислитись про небезпеку.

Фіни вимагають дозволити проводити військові навчання на Аландських островах через страх нападу Росії. Про це йдеться у матеріалі Politico від 22 червня.

Журналісти розповіли, що нещодавно біля російського консульства на Аландських островах "вирували емоції". Місцеві мешканці вийшли на вулиці з плакатами та прапорами на акцію протесту проти вторгнення військ РФ на територію України.

"Місцеві знають, що їхні острови розташовані вздовж стратегічно важливих шляхів Балтійського моря, які протягом історії привертали увагу сусідніх військових держав. Вони стурбовані тим, що російський уряд після 16 місяців нападу на сусідню Україну може спрямувати свій приціл на Аландські острови — територію, де, як стверджують міжнародні договори, мілітаризація не може відбуватися", — підкреслили у ЗМІ.

У публікації йдеться, що заспокоєння жителів Аландських островів стає "пріоритетом політики безпеки" для нового уряду Фінляндії. Колишній керівник фінської розвідки Пекка Товері переконаний, що демілітаризацію архіпелагу в Балтійському морі необхідно припинити.

"Це полегшило б для нас реагування, коли це необхідно, і підвищило б безпеку жителів Аландських островів та інших, якщо ситуація погіршиться", — пояснив генерал-майор.

Журналісти підкреслили, що нині на Аландських островах немає військ та військових об’єктів, а солдати не можуть проводити патрулювання чи навчання. Рішення демілітаризувати острови було аргументоване тим, що нібито в цьому статусі їм не загрожує напад. Проте, за даними медіа, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну фіни прагнуть переглянути рішення, які обмежують їхню здатність захищати власну територію.

"Чи буде достатньо цієї широкої антипатії до Росії, щоб підштовхнути лідерів Фінляндії припинити демілітаризацію Аландських островів, залежить від платформи нового уряду в Гельсінкі, який буде сформовано протягом наступного місяця", — додали у ЗМІ.

Нагадаємо, фінський президент Саулі Нііністе запросив роз'яснення про статус російського консульства на Аландських островах. Лідер розповів, що воно складається лише з одного співробітника.

5 червня розпочалися військові навчання російського флоту у Балтійському морі за участю понад трьох тисяч бійців. Представник НАТО заявив, що альянс не попереджали про заплановані маневри.