Начинка для "брудної бомби": з Росії намагалися вивезти кілограм цезію-137

Зловмисники нібито діяли за координації громадянина України. У ФСБ стверджують, що цезій-137 хотіли вивезти з РФ для створення "брудної бомби".

У Росії співробітники ФСБ затримали п'ятьох осіб, які намагалися вивезти за кордон кілограм радіоактивного цезію-137. Про це інформує видання "РИА Новости" з посиланням на прес-реліз спецслужби.

Повідомляється, що злочинна група, діючи в інтересах іноземного замовника, робила кроки з придбання одного кілограма ізотопу цезій-137 за 3,5 мільйона доларів з метою контрабандного переміщення радіоактивної речовини з Російської Федерації за кордон.

За інформацією ФСБ, банда діяла за координації громадянина України. Якби цезій-137 вдалося вивезти, використовувати його планувалося для створення зброї масового ураження ("брудної бомби") з метою дискредитації Росії.

"Підозрювані взяті під варту і дають свідчення", — підсумували у ФСБ.

Заяви про "брудні бомби" лунають з вуст російської влади ще з осені минулого року, коли російські окупанти зазнавали поразки на фронті під Херсоном.

Представники Росії намагалися переконати західні країни в тому, що саме "Україна займається розробкою брудної бомби". Однак жодних доказів цьому надано не було. Країни Заходу не повірили цим заявам і сказали, що РФ займається пропагандою.

Радіоізотоп цезій-137 використовують у гамма-дефектоскопії, інспекційно-оглядових комплексах, вимірювальній техніці, а також для радіаційної стерилізації харчових продуктів, медичних препаратів і ліків, у радіотерапії для лікування злоякісних пухлин.

Водночас це один з основних дозоутворювальних радіонуклідів — продуктів поділу урану і плутонію. Становить велику небезпеку при потраплянні в організм людини. Характерні типові для гострої променевої хвороби зміни в картині крові.

На думку експертів, цезій-137 може використовуватися як начинка для брудної бомби.

26 жовтня 2022 року повідомлялося про те, що окупанти вигадують фейки про ядерну зброю України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав керівникам оборонних відомств США, Великої Британії, Туреччини та Франції, що Київ нібито готує "брудну бомбу".

Також у жовтні 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що Україна нібито має намір підірвати "брудну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити в цьому РФ. На такі твердження Росії відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він спростував слова Шойгу і назвав їх абсурдними та небезпечними, адже РФ часто звинувачує в тому, що планує вчинити сама.