"Все ще живий": Папа Римський не зміг виголосити промову через погане самопочуття

Папа Римський Франциск пояснив, що нині він ще перебуває під дією анестезії, тому йому складно дихати.

Папа Римський Франциск був змушений пропустити читання запланованої промови на конференції, яка мала відбутися в четвер, 22 червня. Причина відсутності понтифіка цього дня пов'язана з проблемами дихання, що виникли після операції з видалення грижі, яку було проведено цього місяця. Про це повідомляє Reuters.

"Я все ще перебуваю під дією анестезії, моє дихання не дуже хороше", — сказав Франциск на зустрічі католицької східної церкви, повідомивши, що делегати отримають текст промови.

У відповідь на запитання про своє самопочуття, 86-річний Папа Римський Франциск сказав: "Я все ще живий".

До слова, 30 квітня Папа Римський Франциск заявив про бажання провести зустріч із патріархом Російської православної церкви Кирилом. За словами понтифіка, після початку вторгнення РФ він тільки один раз спілкувався з главою РПЦ по відеозв'язку.

До цього, 12 квітня, нагадаємо, Франциск закликав світових лідерів вирішувати політичні конфлікти "за допомогою розуму, а не смертоносної зброї".

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила під час брифінгу 1 травня, що Вашингтон обізнаний про спроби Ватикану сприяти мирному врегулюванню російсько-української війни.