"Прославляють нацизм": у Кремлі виступили з різким звинуваченням Ізраїлю

Представники МЗС РФ негативно висловилися в бік Ізраїлю через їхню підтримку ідеї перейменування вулиць в Україні на честь героїв війни.

У відповідь на звинувачення російського Міністерства закордонних справ про причетність Ізраїлю до "прославлення нацизму", ізраїльські представники закликали Росію "не вказувати" їм, тобто не втручатися у внутрішні справи Ізраїлю. Про це повідомив пресаташе ізраїльського МЗС Ліор Хайят у Twitter.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що неправильно пов'язувати підтримку України і надання допомоги з умовою, що Україна припинить перейменовувати вулиці і не буде ототожнювати з героями прихильників Бандери або Мельника.

Прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ, Марія Захарова, відповіла на його заяву, сказавши: "Якщо, на думку Михайла Бродського, Київ вважає, що має право на таких героїв та ідентичність, то це вже проблема МЗС Ізраїлю. Ніхто не має права на таких героїв".

У своєму виступі вона висловила негативне ставлення до Бандери та Мельника, описуючи їх як фігури, що викликають негативні емоції. Вона також висловила думку, що таке прославлення є формою підтримки нацизму.

"Позиція Ізраїлю, що відкидає звеличення співучасників убивства євреїв, залишається незмінною. Ніхто не має права вказувати державі Ізраїль, МЗС Ізраїлю та ізраїльським дипломатам на важливість збереження пам'яті Голокосту і боротьби зі спотворенням історичної правди", — зазначив він.

Нагадаємо, що 21 червня росЗМІ поширили фейк про паспорт Ізраїлю Олени Зеленської. Слова на івриті написані назад. Фактично країну Ізраїль назвали "Іларші", а ім'я першої леді України написано неправильно і теж задом наперед ("Ксаналез").

Ще повідомлялося, що військовий експерт заявив, що Ізраїль може продати танки "Меркава" Польщі та Україні. За його словами, у Києва є бронетехніка, але він готується до продовження війни і наступного року. За його словами, танки "Меркава" можуть бути вдосконалені.