"Захід у відповідь": Росія оголосила про введення нових санкцій проти Євросоюзу

Росія заборонила в'їзд деяким європейським чиновникам у відповідь на 11-й пакет санкцій Європейського Союзу.

Москва після набуття чинності 11-го пакета санкцій розширила перелік представників Євросоюзу, яким заборонено в'їзд до Росії, повідомляє РИА новости.

МЗС РФ істотно розширило список представників євроінститутів і країн — членів Євросоюзу, яким відповідно до Федерального закону заборонено в'їзд на територію Росії.

До так званого стоп-листа країни-агресора потрапили співробітники силових відомств, державних і комерційних організацій країн-членів ЄС, а також приватні особи, які мають відношення до надання військової допомоги Україні (постачання обмундирування, навчання українських військовослужбовців, збір коштів на потреби ЗСУ, надання розвідданих і послуг зв'язку, забезпечення логістики).

Російська влада вважає, що введення санкцій підривають відносини Москви з іншими державами. При цьому вона забуває про війну, яку розв'язала проти України.

23 червня Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних і персональних санкцій проти Росії, головна мета якого — посилення введених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій.

Новий санкційний пакет забороняє транзит через територію РФ більшої кількості товарів і технологій, які можуть використовуватися для військових потреб, авіації або космічної індустрії, а також авіаційного та ракетного пального — для товарів, що везуть із ЄС до третіх країн.

До санкційного списку внесли додаткові 87 компаній за пряму підтримку російського ВПК — до них застосують суворіші експортні обмеження.

21 червня повідомлялося про те, що Євросоюз заборонив транспортувати нафту російським трубопроводом "Дружба". Під час обговорення 11-го пакета антиросійських санкцій представники ЄС прислухалися до польської сторони, яка вимагала зупинити подачу нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, 21 червня посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. У Європейській комісії вважають, що це дасть змогу посилити боротьбу з обходом санкцій і заблокувати можливість отримання товарів, що підлягають обмеженням.