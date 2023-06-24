Літак Лукашенка вилетів із Білорусі до курортного міста Туреччини, — Radarbox

Літак Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів уночі з Мінська о 00:01 і приземлився в турецькому Бодрумі о 05:15.

Бізнес-джет білоруського політика Олександра Лукашенка вилетів із Мінська і попрямував у бік Туреччини. Згідно з даними компанії з відстеження рейсів Radarbox, літак приземлився вранці 24 червня в турецькому місті Бодрум.

Як повідомляють оглядачі "Дзеркало тижня", бізнес-джет Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ належить родині Лукашенка. Він вилетів із Мінська о 00:01 і приземлився в турецькому Бодрумі о 05:15. При цьому під час входу в повітряний простір РФ, літак вимкнув транспондери і ввімкнув їх тільки в небі над Калмикією.

Чи перебуває Лукашенко або члени його сім'ї на борту літака поки невідомо. Також на момент публікації офіційні білоруські ЗМІ поки що не прокоментували подію.

Раніше повідомлялося, за даними росЗМІ, в адміністрації президента РФ Володимира Путіна почалася справжня паніка у зв'язку з військовим заколотом голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Видання "Важные истории" повідомило, що в Москві ввели план "Крепость" в очікуванні прибуття до столиці "вагнерівців".

За останніми даними, колона техніки з особовим складом ПВК "Вагнер" безперешкодно пройшла через Воронеж і попрямувала в бік Москви. На трасі М-4 були помічені вантажівки, всюдиходи, бронемашини та інша техніка "вагнерівців", які просувалися упереміш із цивільним транспортом.