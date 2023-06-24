Літаки Путіна і Медведєва вилетіли з Москви до Санкт-Петербурга, — FlightRadar

За кілька хвилин після зльоту літаки зникли з радарів, імовірно, вимкнули транспондери для секретності. Пресслужби запевняють, що Володимир Путін і Дмитро Медведєв не покидали Москви і працюють на своїх місцях.

Літак Іл-96-300ПУ спеціального льотного загону "Россия", який підпорядковується Управлінню справами Президента Росії Володимира Путіна, 24 червня вилетів із Москви і зник. Про це свідчать дані сервісу FlightRadar.

Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022 вилетів з аеропорту "Внуково-2", де зазвичай базується, о 14:16 за київським часом і попрямував на північний захід у бік Санкт-Петербурга. Приблизно за 20 хвилин літак зник із радарів, перебуваючи на висоті близько 4 км. Ймовірно, пілоти вимкнули транспондери — пристрої, що дають змогу відстежувати місце розташування. Це сталося неподалік від села Мошкіно Тверської області.

Маршрут літака Іл-96-300ПУ Володимира Путіна Фото: Скриншот

Деякі російські ЗМІ припустили, що Володимир Путін вирушив до Санкт-Петербурга на тлі просування сил ПВК "Вагнер" до Москви. Однак прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, ніби Путін перебуває в Кремлі, передає РБК.

ЗМІ також повідомляють, що з московського аеропорту "Внуково" в північно-західному напрямку вилетіли літаки першого заступника голови Військово-промислової комісії Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та інших бізнес-джетів. Секретаріат Дмитра Медведєва повідомив агентству ТАСС, ніби той разом із помічниками перебувають на робочих місцях.

Авіаційний парк спеціального льотного загону "Россия" надає літаки для перевезення президента та інших високопоставлених російських чиновників. Володимир Путін користується бортом із номером RA-96022, наприклад, у 2018 році голова держави саме на ньому прилетів до Гельсінкі на зустріч із колегою зі США Дональдом Трампом. У 2022 році Володимир Путін на ньому ж літав до Мінська в супроводі винищувача, щоб здійснити візит до голови Білорусі Олександра Лукашенка.

24 червня Володимир Путін виступив з екстреною заявою щодо дій ПВК "Вагнер". За його словами, російські найманці влаштували збройний заколот під керівництвом зрадника Євгена Пригожина. Він розпорядився нейтралізувати всіх організаторів повстання.

Пізніше з'явилася інформація, що Кремль намагався домовитися з Євгеном Пригожиним і задобрити його. Зокрема, голові ПВК "Вагнера" запропонували відмовитися від своїх слів, збрехавши користувачам мережі про злом акаунта в Telegram і підробку голосу на аудіозаписах.