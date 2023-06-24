Четвертий лідер за день: Путін поскаржився Ердогану на спробу військового заколоту

Глава Кремля Володимир Путін розповів президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про спробу військового перевороту в Росії.

У суботу, 24 червня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що ініціатором розмови була турецька сторона. Також у публікації йдеться, що Путін розповів Ердогану про ситуацію у РФ на тлі збройного заколоту.

"Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва", — пише пресслужба.

З даних на сайті Кремля випливає, що Ердоган є четвертим лідером держави, з яким сьогодні розмовляв російський диктатор.

Раніше він зателефонував Олександру Лукашенку, а також президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву і лідеру Узбекистану Шавкату Мірзіоєву.

Військовий заколот у Росії: що відбувається

Увечері 23 червня ватажок найманців Євгеній Пригожин оприлюднив аудіозапис, у якому заявив, що рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.

У ніч на 24 червня Пригожин у супроводі своїх бійців із бронетехнікою і танками увійшли в Ростов-на-Дону і практично відразу взяли під контроль основні військові установи в місті — вони оточили штаб Південного військового округу, відділ поліції на Будьонівському, Головне управління МВС у Ростовській області, будівлю регіонального УФСБ, а також адміністрацію міста.

Щодо подій, що відбуваються, президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що дії російського бізнесмена Євгенія Пригожина є зрадою батьківщини у воєнний час, водночас дії ПВК "Вагнер" глава Кремля класифікував як збройний заколот.