"Зараз найкращий шанс": Тихановська звернулася до білоруських військових (відео)

Опозиційна лідерка закликала білоруських дипломатів, військових і силовиків пам'ятати, що у білорусів є свої національні інтереси.

У суботу, 24 червня, на тлі військового заколоту, який у Росії підняли найманці ПВК "Вагнер", Світлана Тихановська звернулася до білоруських військових, чиновників і силовиків. Відповідне відео опубліковано на її Youtube-каналі.

"У Росії відбувається хаос, який стає все більш схожим на громадянську війну. ПВК під контролем Євгена Пригожина кинула виклик офіційній владі Росії через незадоволеність тим, що Росія програє війну з Україною", — сказала вона.

Білоруський політик додала, що проти Пригожина вже завели кримінальну справу, а "вагнерівці" захопили Ростов і Воронеж.

"Росія розв'язала війну проти України, а тепер принесла її у власний дім. І цей досвід має запам'ятати кожен, хто хоче підтримати агресивну війну. Війна поглинає все навколо себе", — зазначила вона.

Тихановська додала, що Лукашенко і Путін також намагаються втягнути у війну і Білорусь, прикриваючись Союзною державою. Але так званий союзник Росія несе хаос, війну і кризу.

"Путін може спробувати втягнути білоруський військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і також і нашим конфліктом. І я хочу закликати білоруських дипломатів, військових і силовиків пам'ятати, що у нас, білорусів, є свої національні інтереси. Ні Путін, ні Пригожин — не друзі Білорусі, і не варто обирати їхній бік", — пояснила опозиціонерка.

Звертаючись до білоруської армії, вона вказала, що не можна покладатися на долю і сподіватися, що Росія залишить Білорусь у спокої.

"Зараз найкращий шанс вигнати російських військових з нашої країни. Якщо цей шанс буде втрачено, Росія зробить із нами те саме, що і з Україною. (...) Білорусь повинна закрити кордон із Росією і почати виведення російських військ із території Білорусі", — заявила Світлана Тихановська.

Нагадаємо, 24 червня, поки ПВК "Вагнер" продовжує свій рух на Москву, командир полку ім. Кастуся Калиновського Денис "Кит" звернувся до білорусів із закликом не брати участь у конфлікті всередині Росії і звільнити рідну країну від диктатури.

Цього ж дня представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки і засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців і запропонував їм об'єднатися з метою повалення режиму Олександра Лукашенка.

9 червня у Тихановської заявили, що Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну. За словами представника білоруської опозиції Валерія Сахащика, КДБ і командування залякували та шантажували солдатів армії Білорусі, щоб вони пішли воювати, але це не допомогло.