"Доказів немає": вчені США знову сумніваються в причетності Китаю до походження COVID-19

Співробітники американської служби безпеки та розвідки не виключають, що коронавірус має лабораторне походження, утім жодного підтвердження цьому не знайшли.

Досі відсутні прямі докази, які б підтверджували виникнення вірусу COVID-19 у лабораторних умовах Уханьського інституту вірусології в місті Ухань, Китай. Про це йдеться у звіті Управління національної розвідки США, повідомляє Reurers.

Співробітники американської служби безпеки та розвідки висловлювали припущення про ймовірне походження COVID-19 із лабораторії, проте наразі не було знайдено жодних підтверджень цієї теорії.

"Обидві гіпотези походження вірусу (природне і лабораторне) ґрунтуються на припущеннях або стикаються з проблемами через суперечливі звіти", — ідеться у звіті.

Деякі співробітники американської служби безпеки та розвідки вказували на проведення в Уханьському інституті вірусології експериментів із коронавірусами. Однак не було виявлено доказів наявності інциденту, який міг би призвести до виникнення пандемії.

Походження пандемії коронавірусу стало предметом обговорень з моменту початку спалаху інфекції наприкінці 2019 року, коли в місті Ухань було зареєстровано перші випадки зараження людей. Це призвело до проведення досліджень і міжнародних зусиль зі з'ясування точного джерела та шляху передачі вірусу.

У березні цього року президент США Джо Байден підписав законопроєкт, що вимагає розсекречення інформації про походження COVID-19.

Нагадаємо, що раніше в Уханьській лабораторії знайшли "нульового пацієнта" з COVID-19. Учені говорили, що їх кусали кажани під час збирання зразків у печері 2017 року.

Учені також з'ясували, як вірус SARS-CoV-2 впливає на мозок людини. Нейрони в мозку хворих можуть зливатися і працювати синхронно.