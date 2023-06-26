Розробляв надзвуковий літак: у РФ засудили 71-річного фізика за держзраду

За даними російського слідства, Валерій Голубкін нібито передавав ученому з Нідерландів звіти, у яких містилася державна таємниця.

Московський міський засудив 71-річного російського фізика Валерія Голубкіна до 12 років колонії суворого режиму у справі про державну зраду. Про це пише Російська служба BBC 26 червня.

Повідомляється, що вчений був співробітником Центрального аерогідродинамічного інституту та автором наукових робіт, присвячених конструкціям надзвукових літаків. Йому закидають передачу секретних даних за кордон.

У держзраді Голубкіна звинуватили ще 2021 року, і відтоді він перебував у СІЗО. За словами фізика, обвинувачення проти нього пов'язане з його роботою над створенням високошвидкісного пасажирського літака, план роботи щодо якого затверджував Мінпромторг.

За версією слідства, учений нібито передавав колезі з Нідерландів звіти, у яких містилася засекречена інформація.

Сам Валерій Голубкін не визнає своєї провини. Як зазначає його адвокат, у фізика-теоретика не було доступу до державної таємниці. За даними правозахисного проєкту "Первый отдел", перед надсиланням документів одразу три комісії підтвердили, що жодної держтаємниці там немає

"Серед науковців дуже просто знайти злочинців з нашими законами. Це галочка, це зірочка комусь на погони, це премії", — прокоментувала звинувачення дочка фізика Ірина.

Нагадаємо, що 20 червня в Російській Федерації засудили жителя Нижнього Новгорода за шпигунство на користь України, США та Великої Британії. Журналісти стверджують, що чоловік нібито довго готувався вчинити держзраду.

Ми також писали про те, що 17 червня творець першої в СРСР двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорій Клінішов наклав на себе руки в Москві. Перед смертю він написав прощальну записку, адресовану рідним.

Раніше, 7 квітня, до Державної думи Російської Федерації внесли поправки про довічне покарання за державну зраду. За словами голови думського комітету з безпеки та протидії корупції Василя Піскарьова, це потрібно для захисту від "безпрецедентних загроз".