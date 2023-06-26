Літак Пригожина після заколоту полетів із Ростова до Санкт-Петербурга, — ЗМІ (інфографіка)

На думку журналістів, наступного дня після невдалого бунту ПВК "Вагнер" літак Євгенія Пригожина літав із Санкт-Петербурга до Ростова і назад. Частину шляху він пройшов із вимкненими транспондерами.

У неділю, 25 червня, у першій половині дня бізнес-джет Embraer Legacy 600, пов'язаний із засновником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним, здійснив переліт із Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. Таке припущення зробили журналісти "Важных историй", використовуючи дані ресурсу Flightradar24.

За даними порталу, приватний літак із бортовим номером RA-02795 удень 25 червня вилетів із Санкт-Петербурга. У польоті повітряне судно вимкнуло транспондер (пристрій, що передає сигнал про місцезнаходження борту) над Волгоградською областю поруч із Ростовською.

Видання "Важные истории" припустило, що після вимкнення транспондерів повітряне судно продовжило переліт до Ростова.

Увечері того ж дня бізнес-джет з'явився на радарах над Тамбовською областю і повернувся до Санкт-Петербурга до 19:00.

Нагадаємо, востаннє Євгенія Пригожина бачили на публіці ввечері 24 червня, коли він виїжджав із Ростова. Засновник ПВК "Вагнер" зізнався журналістам, що вважає результат свого невдалого військового повстання в Росії "нормальним".

Удень 26 червня пресслужба Пригожина поширила його аудіокоментар. Він згадав, що народ РФ зустрів заколот із радістю і прапорами. За його словами, коли перший штурмовий загін наблизився ближче до Москви, залишалося всього 200 кілометрів, стало зрозуміло, що може пролитися багато крові, тому було ухвалено рішення зупинитися.